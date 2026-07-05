"Sombong dan angkuh".. Serangan tajam terhadap Mbappé di surat kabar Paraguay

Beberapa media di Paraguay mengkritik perilaku Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, setelah Prancis menang (1-0) atas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Sabtu kemarin, di Philadelphia, Amerika Serikat. Mereka menilai bahwa penyerang "Les Bleus" tersebut menunjukkan perilaku yang tidak sportif selama pertandingan dan setelah peluit akhir dibunyikan, sebagaimana dilaporkan oleh jaringan "RMC" Prancis.

Dengan judul “Kepala Tegak”, surat kabar Ultima Hora memuji penampilan tim nasional Paraguay meskipun tersingkir dari turnamen, menegaskan bahwa tim tersebut menerapkan disiplin taktis yang ketat terhadap Prancis pada babak pertama.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Meskipun kalah, para pemain Paraguay memberikan banyak kesulitan bagi timnas Prancis.”

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Di sisi lain, surat kabar tersebut melontarkan kritik tajam kepada Mbappé, dengan menyebutkan bahwa ia terlibat dalam beberapa perselisihan dengan para pemain Paraguay.

Surat kabar tersebut juga menyinggung pertengkaran verbal yang terjadi antara Mbappé dan bek Junior Alonso, menjelaskan bahwa Alonso telah menghina Mbappé, yang kemudian dibalas oleh pemain Prancis itu dengan apa yang digambarkan surat kabar tersebut sebagai “hinaan khas Amerika Selatan,” yang diulanginya dua kali.

Ultima Hora menggambarkan Mbappé sebagai “pemenang yang buruk”, dengan alasan bahwa ia menolak berjabat tangan dengan kiper Paraguay, Orlando Gil, setelah pertandingan.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Penyerang Prancis itu mengabaikan rekan senegaranya, dan merayakan kemenangan di hadapannya,” sebelum menegaskan bahwa “Mbappé menunjukkan perilaku sombong dan angkuh sepanjang pertandingan.”

“Kepribadian yang gigih”

Di sisi lain, surat kabar ABC Color mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Mbappé, dan lebih memilih untuk memuji penampilan tim nasional Paraguay, dengan mengatakan bahwa tim tersebut “berjuang hingga akhir, memberikan segalanya dalam setiap bola, dan sekali lagi menunjukkan karakter yang memungkinkan mereka bersaing dengan tim-tim terkuat di Piala Dunia.”

Sedangkan surat kabar La Nación berpendapat bahwa timnas Prancis tidak mampu menampilkan performa seperti yang mereka tunjukkan dalam pertandingan sebelumnya melawan Swedia, akibat ketangguhan pertahanan Paraguay.

Surat kabar tersebut menulis: “Tim asuhan Didier Deschamps tidak mampu mengulangi penampilan tersebut, di hadapan pertahanan Paraguay yang gigih dan kompak.”

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa para pemain asuhan pelatih Gustavo Álvaro “membuat tim Prancis, yang berusaha memaksakan kekuatan fisik mereka, merasakan kerasnya sepak bola Amerika Selatan.”