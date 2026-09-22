Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho masih mencari jati dirinya, dan seiring mendekati rampungnya seperempat pertama musim ini, tim ibu kota Spanyol itu kembali mengulangi kesalahan yang sama seperti dua tahun terakhir.

Dalam sebuah analisis pedas di gelombang radio "Cadena SER", legenda Real Madrid Alvaro Benito menetapkan satu-satunya solusi yang mungkin untuk menyelamatkan proyek pelatih asal Portugal itu, seraya menegaskan bahwa Los Merengues berada di persimpangan jalan dan harus memilih hanya satu gaya bermain untuk bertahan.

Dua gaya, hanya satu pemenang

Benito berkata dalam program terkenal "El Larguero": "Tahun ini, masalah-masalah dari musim-musim sebelumnya kembali muncul. Jika Anda melakukan analisis mendalam terhadap kualitas para pemain di skuad utama Real Madrid yang seharusnya, bahkan dengan kehadiran Bernardo Silva menggantikan Tchouameni atau Valverde, Anda akan menemukan adanya dua pendekatan yang benar-benar berbeda untuk menguasai pertandingan."

Pakar asal Spanyol itu menjelaskan bahwa Real Madrid mampu mengendalikan pertandingan dengan dua cara yang bertolak belakang:

Yang pertama adalah dominasi melalui penguasaan bola yang lama, mengurangi kehilangan bola, dan memaksa lawan bertahan di dekat gawangnya sendiri, yang secara teori merupakan cara paling jelas.

Adapun yang kedua adalah dominasi melalui reaksi: "Bermain di area-area yang lebih maju di lapangan dan bukan di area belakang, dengan mempersempit ruang, merebut bola secara terus-menerus, dan mengganggu laju serangan lawan secara signifikan."

Satu-satunya solusi: memanfaatkan para roket manusia

Bagi Benito, solusinya tidak membutuhkan pemikiran yang panjang mengingat nama-nama yang dimiliki Real Madrid saat ini.

Ia menambahkan: "Dengan para pemain cepat ini, seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Yan Diomande, Anda bisa memberikan kerusakan besar kepada lawan, jadi menurut saya Anda harus memilih jalur ini."

Ia melanjutkan: "Ia bisa mencoba mendominasi melalui penguasaan bola, tetapi hal itu akan sangat rumit mengingat karakteristik para pemainnya, karena hampir semua pemain terbaik suka berlari. Jenis pemain seperti ini lebih menyukai bermain dalam pertandingan yang sengit dan dalam lingkungan yang penuh tantangan, dan menurut saya Mourinho sangat ideal untuk gaya ini."

Benito memuji pelatih asal Portugal tersebut dengan berkata: "Menurut saya Mourinho adalah pelatih yang luar biasa, ia telah menjadi ikon dunia dan salah satu pelatih terbaik dalam tiga dekade terakhir, khususnya berkat tim-timnya yang solid dan sangat ofensif yang bertahan dengan cekatan, merebut bola, dan melancarkan serangan vertikal."

Penguasaan bola mustahil dengan skuad ini

Meskipun Mourinho dalam konferensi persnya mengakui keinginannya untuk menguasai bola dalam beberapa periode, Benito memandang hal itu mustahil.

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Ia menutup pembicaraannya: "Saya mendengar Mourinho berkata bahwa ia menginginkan periode-periode penguasaan bola, tetapi saya melihat hal itu sangat sulit. Bahkan dengan kehadiran Bernardo dan Arda Guler bersama-sama melawan tim-tim kelas atas, akan sangat sulit bagi Real Madrid untuk mengendalikan pertandingan seperti yang dilakukan Barcelona, karena sederhananya ia tidak memiliki tim yang dibangun di atas penguasaan bola."