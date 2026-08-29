Ajax hampir pasti akan mendapatkan Sofyan Amrabat, tetapi menurut Algemeen Dagblad ia awalnya ingin kembali ke Real Betis. Pemain Maroko itu tidak bersedia menunggu hingga hari terakhir bursa transfer, membatalkan kontraknya di Fenerbahçe dan memilih Ajax. Matteo Moretto menulis bahwa Atlético Madrid juga menunjukkan minat serius.

Fabrizio Romano memberitakan bahwa Amrabat telah membatalkan kontraknya di Fenerbahçe, meski menurut De Telegraaf hal itu masih belum terjadi. Namun, sudah ada kesepakatan lisan. Dengan begitu, semua tanda mengarah bahwa gelandang bertahan asal Huizen itu akan segera berkiprah di Johan Cruijff ArenA.

Menurut Algemeen Dagblad, Amrabat juga bisa memilih tawaran menggiurkan dari Timur Tengah, tetapi sebenarnya ia ingin kembali ke Sevilla. Pelatih Betis Manuel Pellegrini sangat menginginkan Amrabat, tetapi karena ‘kesulitan’ di klub dan keinginan Amrabat untuk tidak menunggu sampai saat terakhir, kerja sama kembali itu tidak terwujud.

Ketika menjadi jelas bahwa Betis bukan lagi sebuah opsi, ia membatalkan kontraknya di Fenerbahçe untuk memungkinkan kepindahannya secara bebas transfer ke Amsterdam.

Menurut Moretto, Atlético juga mengincar Amrabat. “Dalam beberapa hari terakhir, sebuah klub Spanyol, tepatnya Atlético de Madrid, melakukan kontak penting terkait gelandang Maroko itu, tetapi dalam beberapa jam terakhir Ajax mempercepat negosiasi untuk menuntaskan kesepakatan.”

Dengan demikian, pelatih Míchel Sánchez kini selangkah lagi menyambut gelandang bertahan yang diinginkannya di lapangan latihan. Pelatih asal Spanyol itu hingga kini terutama memilih Youri Regeer di posisi ‘6’.

Amrabat mulai menanjak di Belanda bersama FC Utrecht dan berkembang melalui Feyenoord, Club Brugge, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe, dan Betis menjadi pesepakbola yang dikenal secara internasional. Di Piala Dunia 2024, ia menjadi bagian krusial dari tim yang sebagai negara Afrika pertama sepanjang sejarah mencapai semifinal Piala Dunia.