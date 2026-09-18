Sofyan Amrabat bereaksi penuh keheranan: "Saya tidak menyangka dia akan mengatakan ini"

Sofyan Amrabat bereaksi dengan heran atas pernyataan terbaru Mohamed Ouahbi. Gelandang Ajax itu sebelumnya mengumumkan untuk sementara tidak lagi tersedia bagi Maroko selama Ouahbi menjadi pelatih tim nasional.

Ouahbi pada Kamis mengisyaratkan bahwa keputusan Amrabat mungkin berkaitan dengan minimnya waktu bermainnya pada Piala Dunia yang lalu. Gelandang berusia tiga puluh tahun itu sama sekali tidak merasa demikian. “Saya tidak menduga ini, agak aneh,” kata Amrabat kepada ESPN.

Menurut Amrabat, pilihannya tidak ada kaitannya dengan perannya sebagai pemain cadangan pada Piala Dunia yang lalu. “Saya bermain untuk negara saya dengan sangat bangga. Itu adalah kehormatan terbesar yang ada. Entah itu sembilan puluh menit, dua puluh, sepuluh, atau tidak sama sekali.”

“Saat saya tidak bermain, saya selalu siap untuk para pemain. Saya berlatih sangat keras, Anda bisa menanyakannya kepada siapa pun. Saya tidak pernah menuntut waktu bermain lebih banyak dan saya juga tidak akan pernah melakukannya. Dalam sepak bola, Anda harus memaksanya, harus mendapatkannya.”

Gelandang Ajax itu juga tidak ingin membesarkan persoalan ini lebih dari yang diperlukan. “Ini bukan soal saya, melainkan soal tim. Dia adalah pelatihnya, jadi saya mendoakan yang terbaik untuknya. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim. Saya tidak suka saling melempar lumpur.”

Amrabat juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pertengkaran dengan Ouahbi. Dia juga berbicara positif tentang pesaingnya, Ayyoub Bouaddi, yang menyingkirkannya dari tim Maroko. “Dia pemain hebat, anak yang sangat baik. Saya mendoakan yang terbaik untuknya.”

Untuk sementara, Amrabat sepenuhnya fokus pada Ajax, tempat ia menandatangani kontrak pada akhir bursa transfer. Dia antusias dengan direktur teknik Jordi Cruijff. “Saya pikir dia sudah membuktikannya. Tentu saja kami masih harus melihat di mana posisi kami pada akhir musim nanti, tetapi saya pikir dia telah membentuk tim yang sangat kuat, dengan staf yang sangat bagus. Pujian besar untuknya.”