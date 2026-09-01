Nordin Amrabat resmi bergabung dengan FC Utrecht, demikian dilaporkan klub Eredivisie itu pada Selasa. Penyerang berusia 39 tahun tersebut sudah berlatih selama dua pekan bersama skuad asuhan Anthony Correia dan kini sudah memenuhi syarat untuk tampil dalam pertandingan.

FC Utrecht sangat gembira dengan kedatangan pemain berpengalaman itu, seperti terlihat dari pernyataan di situs resmi klub. "Nordin Amrabat memiliki CV yang sangat mengesankan. Kini FC Utrecht juga ditambahkan ke dalam daftar yang antara lain berisi PSV, Galatasaray, Málaga, dan Watford."

Amrabat bisa direkrut secara gratis setelah hengkang dari klub Maroko, Wydad AC. "Dalam pembicaraan dengan adiknya dan mantan gelandang FC Utrecht, Sofyan Amrabat, ia membahas opsi-opsinya. Adiknya menelepon direktur teknik Jordy Zuidam, setelah itu Amrabat berlatih selama dua pekan bersama skuad."

"Saya bangga menjadi bagian dari FC Utrecht. Saya sudah beberapa kali bermain di sini, tetapi sekarang untuk Bunnikside, dengan logo ini di dada, itu sesuatu yang spesial," ujar rekrutan anyar tim peringkat ke-17 di Vriendenloterij Eredivisie itu penuh antusias.

Amrabat melanjutkan: "Adik saya menempuh seluruh pendidikan akademinya di sini, jadi kami punya ikatan yang sangat hangat dengan FC Utrecht. Keluarga senang karena mereka bisa kembali datang ke Galgenwaard pada akhir pekan. Ini benar-benar pelengkap yang indah."

Di level internasional, Amrabat membawa segudang pengalaman ke Utrecht. Sang penyerang mencatatkan 64 penampilan internasional untuk Maroko dan mencetak tujuh gol. Ia mewakili Singa Atlas, antara lain, di Piala Dunia 2018.

Amrabat harus mengangkat FC Utrecht dari keterpurukan. Tim papan bawah itu hanya meraih satu poin dari empat laga pertama dan pada Minggu kalah telak 1-6 dari PSV.