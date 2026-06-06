Skye, putra analis Marciano Vink, meninggalkan Ajax dan akan bermain di Eredivisie

Skye Vink akan melanjutkan kariernya bersama SC Cambuur, demikian diumumkan klub asal Leeuwarden tersebut pada Sabtu melalui saluran resmi mereka.

Penyerang berusia 19 tahun ini pindah dari Ajax, di mana ia masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028. Vink memiliki sedikit peluang untuk masuk ke tim utama di Amsterdam.

Di Cambuur, putra analis ESPN Marciano Vink ini telah menandatangani kontrak selama tiga tahun, dengan opsi perpanjangan satu musim.

Manajer teknis Lars Lambooij menyambut baik kedatangan Vink, setelah sebelumnya Lucas Jetten juga bergabung dari Ajax. “Bahwa hal ini terjadi dua kali dalam waktu singkat bisa disebut kebetulan, tetapi tentu saja kedua pemain ini memiliki dasar yang sangat baik setelah menjalani pendidikan pemuda di Ajax.”

“Hal itu juga terlihat jelas pada Skye, dan selain itu, ia memiliki semua kemampuan teknis dan fisik untuk menjadi pemain penting bagi kami di Eredivisie musim ini,” kata Lambooij di situs web klub.

Vink telah bermain dalam total 61 pertandingan untuk Jong Ajax di Keuken Kampioen Divisie. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist.

Belum diketahui dengan syarat apa Vink bergabung dengan Cambuur. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 350.000 euro. Kabarnya, Ajax memiliki opsi untuk membelinya kembali.