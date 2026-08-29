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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skenario 1974 kembali membayangi kecemasan Tottenham

Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier League
R. De Zerbi
Inggris
Italia

Krisis dini

Tottenham Hotspur mengalami krisis dini pada awal musim baru Liga Primer Inggris, setelah menelan kekalahan kedua secara beruntun dari Newcastle United dengan skor 0-2, Sabtu malam, sehingga tetap tanpa poin maupun gol usai dua pekan pertama.

Tim asal London itu pun terpuruk ke posisi terakhir klasemen, sementara Newcastle menambah koleksi poinnya menjadi 4 dan naik ke peringkat ketiga.

Awal musim seperti ini kembali menimbulkan kecemasan bagi para pendukung Spurs setelah selamat dari ancaman degradasi musim lalu, karena skenario yang tidak pernah terulang sejak musim 1974-75, ketika tim itu kalah dalam dua laga pertamanya di liga tanpa mencetak satu gol pun, menurut jaringan Opta.



Kini Tottenham dan pelatihnya, Roberto De Zerbi, menghadapi ujian dini untuk memulihkan keseimbangan, di tengah keharusan mengakhiri rentetan hasil negatif dan menemukan solusi ofensif yang bisa mengembalikan tim ke jalur kemenangan.

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