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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Siulan setelah Malen kembali ditarik keluar; Gasperini datang dengan penjelasan

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A
D. Malen

Suporter AS Roma tidak senang dengan pergantian Donyell Malen saat melawan Torino. Penyerang itu mencetak gol di babak pertama, tetapi kembali ditarik keluar setelah satu jam oleh pelatih Gian Piero Gasperini.

Terdengar siulan dari sektor pendukung tim tamu di Stadion Olimpiade, Turin, ketika Malen ditarik keluar pada menit ke-58. Fans AS Roma sangat menghargai pemain Belanda itu, yang menjadi top skor Serie A dengan enam gol.

Usai laga, Gasperini memberikan penjelasan kepada DAZN. "Ini adalah pertandingan ketiga kami dalam delapan hari. Dalam situasi seperti itu, Anda tidak bisa terus-menerus membiarkan pemain tampil selama sembilan puluh menit. Jika kami berhasil memberi mereka istirahat dua puluh sampai tiga puluh menit, itu bisa membuat perbedaan dalam jangka panjang."

"Para pemain di belakang Malen juga harus melangkah maju dan siap untuk menjadi penting. Itu akan membuat tim menjadi lebih kuat," tambah pemenang dari pemuncak klasemen Serie A itu.

Meski banyak melakukan pergantian, Gasperini tetap sangat memuji Malen. "Sangat luar biasa bagi para fans dan semua orang yang mencintai sepak bola untuk melihat para juara seperti Malen dan Dybala bermain bersama. Mereka bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan."

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"Jelas bahwa kedua pemain ini secara individu memiliki kualitas yang luar biasa besar. Namun, sebagai duet mereka juga saling melengkapi. Mereka menemukan satu sama lain dengan sangat baik dan dengan begitu menciptakan gol dalam banyak pertandingan," ujar pelatih AS Roma yang puas itu.

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