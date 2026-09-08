Belum lama berselang, hanya beberapa jam setelah kekalahan pertama Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho melawan Real Betis, dalam laga pekan keempat La Liga, kontroversi pun berpindah dari lapangan hijau ke ruang wasit.

Pernyataan berapi-api dari sang pelatih asal Portugal yang menuding wasit, dan tanggapan wasit yang lebih tajam serta memperingatkan datangnya musim yang mencekam.. Karena itulah, mantan wasit sekaligus analis perwasitan Juan Fabregas angkat bicara untuk mengungkap apa yang ia sebut sebagai "kartu truf" Mourinho sejak dini.

Keputusan yang benar, kritik yang tak beralasan

Dalam analisisnya untuk surat kabar Spanyol "Sport", pakar perwasitan Fabregas membela keputusan yang memicu kemarahan Mourinho dan para pemain Real Madrid.

Fabregas berkata: "Mourinho mengkritik keputusan wasit yang benar, yaitu membiarkan bola tetap dimainkan setelah memantul dari Marc Bartra. Jika salah satu kaki berada di luar area penalti dan kaki yang lain berada di udara, maka secara teknis ia berada di luar area, sehingga aturan diterapkan dengan benar."

Peringatan akan musim yang mencekam

Fabregas tidak berhenti pada sisi teknis perwasitan di La Liga, tetapi ia juga menyampaikan peringatan bernada keras terhadap cara Mourinho memulai musim ini.

Ia menambahkan: "Kita baru sampai pada pekan keempat, dan Mourinho sudah mengungkapkan kartu trufnya terkait para wasit. Tekanan sudah mencekam sejak awal kompetisi, yang akan menciptakan suasana mencekam dari sekarang hingga akhir musim. Kita sudah mengetahui hal ini sebelumnya; ini bukan hal baru.. Sampai saat ini, Mourinho bersikap dingin, tetapi kini ia menunjukkan wajah aslinya."

Ia melanjutkan dengan nada cemas: "Komunitas wasit tahu apa yang akan terjadi karena tekanannya akan mencekam, dan tidak mungkin memimpin pertandingan dalam kondisi seperti ini. Saya berharap para wasit tidak menderita akibat semua kekerasan yang dipicu melalui pernyataan-pernyataan dalam konferensi pers."

Apakah komite wasit independen?

Sang analis perwasitan melangkah lebih jauh, dengan mempertanyakan independensi sistem perwasitan saat ini dan kaitannya dengan Federasi Sepakbola Spanyol.

Ia berkata: "Komite wasit, yang merupakan komite yang baru terbentuk, mulai bekerja setahun lalu bersama Rafael Louzan. Komite ini terdiri dari para wasit, tetapi mereka berada di bawah federasi, dan federasi pada gilirannya berada di bawah klub-klub.. Ini bukan komite yang independen sebagaimana seharusnya. Apa yang diinginkan Louzan? Menghindari masalah dengan Real Madrid."

Ia menambahkan: "Apa yang diinginkan para wasit? Agar federasi tetap bergantung pada mereka, karena begitu mereka melihat adanya kekeliruan, federasi akan mengganti kepemimpinan mereka. Federasi sudah memecat Luis Medina Cantalejo setelah Real Madrid melayangkan surat menentang ketua komite wasit."

Fabregas menutup pernyataannya dengan pesan yang jelas untuk para wasit yang akan datang memimpin pertandingan Real Madrid: "Mereka menyadari bahwa mereka tidak independen, dan bahwa mereka sangat bergantung pada ketua federasi. Ketika Real Madrid ikut campur, semuanya menjadi lebih rumit, terutama sejak kedatangan Mourinho.. Mereka lebih menyukai pelatih seperti Flick, yang tidak banyak terlibat masalah, tetapi dengan Mourinho, masalah datang bertubi-tubi."