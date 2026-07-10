Singkatnya... Mourinho membangkitkan semangat para penggemar Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, telah memulai aktivitasnya di kompleks olahraga Valdebebas sebagai persiapan untuk memulai babak barunya bersama Real Madrid, meskipun masa persiapan resmi tim baru akan dimulai Senin depan.

Mourinho mengunggah foto melalui akun Instagram-nya dari dalam Valdelebas, mengenakan pakaian berlogo Los Blancos, dan menulis komentar singkat “Vamos” yang berarti “Ayo mulai” atau “Ayo kita mulai”.

Surat kabar “AS” melaporkan bahwa Mourinho telah mulai bekerja di kantornya dan merencanakan musim baru bersama staf teknis barunya.

Selain itu, pelatih asal Portugal ini juga mulai mengevaluasi daftar pemain yang tersedia dan melakukan pembicaraan penting dengan sejumlah pemain sebagai persiapan untuk musim baru.

Seiring dimulainya masa persiapan, Mourinho akan dapat mengandalkan Andrei Lunin, Arnold, Carreras, Dean Hooysen, Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, dan Mastantuno, selain trio pemain yang sedang cedera dan masih dalam proses pemulihan, yaitu Militão, Rodrygo, dan Ferland Mendy.

Menurut "AS", Real Madrid telah menyusun rencana awal yang mencakup empat pertandingan persahabatan selama masa persiapan, memanfaatkan penundaan pertandingan mereka di pekan pertama La Liga.

Los Blancos akan berpartisipasi dalam Turnamen Teresa Herrera, serta akan memainkan pertandingan persahabatan di Austria pada 1 Agustus, di samping dua pertandingan persahabatan tambahan sebelum dimulainya musim.