Walid Regragui menjadi kandidat untuk menangani timnas Ekuador, di mana mantan pelatih timnas Maroko itu menunjukkan ketertarikan untuk menjalani pengalaman kepelatihan pertamanya di Amerika Selatan.

Jaringan Africa Soccer menyebutkan, mengutip laporan pers dari Ekuador, bahwa Regragui merupakan salah satu nama yang tengah dipertimbangkan Federasi Sepak Bola Ekuador untuk menggantikan Sebastian Beccacece dalam menangani timnas senior.

Timnas Ekuador sebelumnya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, sebelum tersingkir di tangan Meksiko.

Menurut informasi yang beredar, sejumlah orang dekat Regragui telah memberitahu pihak-pihak terkait bahwa ia terbuka untuk memimpin timnas Ekuador, dengan syarat negosiasi antara kedua belah pihak berjalan sesuai dengan yang diinginkannya.

Regragui bukanlah satu-satunya nama besar dalam daftar Federasi Sepak Bola Ekuador, yang juga mencakup pelatih asal Portugal Paulo Bento, dua pelatih asal Argentina Marcelo Gallardo dan Eduardo Dominguez, serta pelatih asal Spanyol Miguel Angel Ramirez dan Robert Moreno.

Federasi Sepak Bola Ekuador menargetkan untuk menunjuk pelatih baru sebelum pekan kedua bulan depan, agar memberinya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi jeda internasional yang dijadwalkan pada September, Oktober, dan November.