Simon McMenemy Ungkap Alasan Tak Panggil Kiper M Ridho

Pelatih timnas Indonesia, Simon Mcmenemy, memaparkan alasan tidak memanggil penjaga gawang Madura United, Muhammad Ridho.

Ridho terhitung mampu menjaga performa impresifnya di Madura United [MU] sejak didatangkan dari Borneo FC pada Liga 1 musim 2019.

Dari jumlah kemasukan, MU berada di urutan ketiga sebagai klub paling jarang kebobolan. Laskar Sape Kerap hanya berada di bawah Bali United dan PSM Makassar.

Ridho memiliki pengalaman di timnas. Dia pun tergabung dalam skuat Merah Putih pada Piala AFF 2018.

Sebaliknya, performa Andritany Ardhiyasa agak menurun musim ini. Apalagi, kiper Persija Jakarta itu baru sembuh dari cedera patah tangan.

Appreciate the hashtag 🙏🏻 difficult decision, 4 players already from Madura a fifth would have caused issues, also we want to play a certain way and decided to go with another option. No doubting his ability though. 🙏🏻