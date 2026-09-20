Pelatih Atletico Madrid asal Argentina, Diego Simeone, menanggapi pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, setelah pelatih Real Madrid itu meluapkan kemarahannya terhadap wasit menyusul kekalahan dalam derbi malam Minggu ini (2-1) pada pekan ketujuh Liga Spanyol.

Mourinho melancarkan serangan sengit kepada wasit Ortiz Arias dalam konferensi pers, di mana derbi tersebut diwarnai sejumlah momen kontroversial, yang terpenting adalah pengusiran bek Los Blancos, Dean Huijsen, dan pemberian penalti untuk Atletico, di samping tuntutan para pemain Los Blancos agar duo Atletico, Lee Kang-in dan Cristian Romero, diusir akibat dua pelanggaran berbahaya.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers: "Semestinya pertandingan menjadi 11 pemain melawan 9 pemain selama 50 menit, tetapi justru menjadi 11 melawan 10 yang merugikan kami."

Ia menambahkan: "Tuan Trujillo, wasit VAR yang tidak memanggil wasit untuk meninjau situasi kartu merah Kang-in Lee, memiliki cerita yang sangat aneh dengan Real Madrid. Adapun wasit malang Ortiz, jelas ia tidak mampu menghadapi tekanan dalam pertandingan semacam ini."

Di sisi lain, Simeone ditanya usai pertandingan mengenai pernyataan Mourinho, dan ia hanya menjawab dengan dua kata: "Tanpa komentar."

Ia melanjutkan pembicaraannya sambil menyampaikan pesan kepada Mourinho: "Ini hanya fase-fase dalam permainan. Kadang segala sesuatu berjalan menguntungkanmu, kadang tidak. Kau tidak boleh kehilangan rasa hormatmu kepada para wasit. Segalanya bisa terjadi, seberapa pun terkenalnya dirimu, Mourinho."

Ia menyelesaikan pernyataannya: "Kami menghormati pendapat semua orang. Kami berada di posisi istimewa sebagai pelatih, jadi kami harus berhati-hati dengan apa yang kami katakan. Kami harus menghormati orang lain, wasit, dan rekan-rekan kami. Kita semua menjadi pihak yang kalah ketika ada yang melampaui batas rasa hormat, tak peduli status seseorang - Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini - tak seorang pun boleh melampauinya."

Ia menambahkan dalam pernyataannya kepada jaringan "DAZN": "Kami mengendalikan pertandingan dengan baik pada babak pertama, di mana tidak ada peluang mencetak gol yang jelas. Ada serangan-serangan yang mengubah jalannya pertandingan, dan penalti Giuliano adalah peluang itu."

Ia melanjutkan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Dengan tambahan seorang pemain, kami memanfaatkan situasi-situasi di mana kami bisa menyakiti mereka. Begitulah Jonathan David mencetak gol, kemudian mereka memperkecil ketertinggalan lewat gol dari salah satu serangan berbahaya mereka."

Mengenai Julian Alvarez, pelatih asal Argentina itu berkata: "Kami memiliki orang-orang hebat, ketika kau memberikan usaha terbaikmu, mereka menghargaimu. Julian sudah berusaha, situasi memang sulit baginya, dan kami akan membantunya kembali ke jalur yang benar. Dan saya sangat senang untuk Jonathan; ia memberi kami semangat kompetitif yang memungkinkan kami bersaing sejauh mungkin."

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