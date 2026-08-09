Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, menganalisis perkembangan besar yang dialami klub sejak dia mengambil alih tanggung jawab 15 tahun lalu, seraya menegaskan bahwa meningkatnya status tim dibarengi dengan meningkatnya ambisi secara signifikan.

Simeone berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Mundo Deportivo: "Dulu kemenangan menjadi sumber kebahagiaan, sedangkan sekarang ia menjadi sumber kelegaan."

Pelatih asal Argentina itu menambahkan: "Saya menderita saat ini karena kami membawa klub ke tempat di mana kami menjadi lebih rentan terhadap tekanan, dengan ekspektasi yang meningkat sangat tinggi, sehingga tanggung jawab kami menjadi sangat besar. Menyuguhkan musim yang bagus saja tidak lagi cukup."

Simeone menilai bahwa memenuhi ambisi para suporter setelah musim lalu bukanlah tugas yang mudah, setelah tim mencapai semifinal Liga Champions Eropa, kalah di final Piala Raja Spanyol melalui adu penalti, dan mengakhiri liga di peringkat keempat.

Dia menjelaskan: "Kami harus mencapai final Liga Champions Eropa, memenangi Piala Raja, dan mengakhiri liga di salah satu dari dua peringkat teratas, dalam sebuah kompetisi yang berisi Real Madrid dan Barcelona."

Pelatih asal Argentina itu, yang menekankan bahwa dia masih memiliki energi yang diperlukan untuk terus memimpin tim, menegaskan bahwa Atletico musim ini akan berupaya "mengembalikan soliditas pertahanan yang kami hilangkan, terutama di Liga Champions Eropa", di samping bekerja untuk "meningkatkan kontribusi para pemain lini tengah dalam mencetak gol".

Dia berkata: "Saya masih percaya bahwa kami mampu mengupayakan apa yang diinginkan para pendukung kami, yaitu memenangi gelar. Kami akan mengerahkan segala yang kami miliki untuk mewujudkannya."

Dia melanjutkan: "Ketika saya tiba di Atletico, klub belum pernah memenangi liga sejak tahun 1996, kemudian kami meraih gelar pada 2014, yaitu setelah 18 tahun. Dan kami kembali menjadi juara pada 2021, setelah tujuh tahun. Tim harus mempersingkat jarak-jarak waktu ini lebih jauh lagi."

Terkait masa depannya bersama Atletico Madrid, Simeone tidak menetapkan kerangka waktu yang jelas untuk kelanjutannya, seraya menegaskan bahwa dia tidak berupaya memecahkan rekor pelatih seperti Arsene Wenger, yang menghabiskan 22 tahun bersama Arsenal, atau Alex Ferguson, yang menghabiskan 27 tahun bersama Manchester United.

Dia berkata: "Saya hanya memikirkan energi, kekuatan, dan kerendahan hati yang kami butuhkan untuk berada di sini."

Simeone menyoroti sulitnya persaingan di Spanyol, dengan mengatakan: "Kami berada di sebuah klub yang bersaing dengan dua kekuatan besar (...) Kami saat ini berada di tempat yang istimewa, tetapi tim-tim yang berada di belakang kami ingin menyaingi kami."

Dia menambahkan: "Di Atletico kamu harus selalu berada dalam konsentrasi penuh dan pada level 110%, karena 100% tidak cukup untuk menang di Spanyol. Kamu harus berkembang setiap hari dan tidak kehilangan kerendahan hatimu, karena tim-tim yang berada di belakang kami terus berkembang."

Simeone juga tidak menutup pintu bagi kemungkinan menangani tim nasional Argentina di masa depan, dengan mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi "nanti".

Pelatih asal Argentina itu memuji apa yang disuguhkan tim nasional negaranya di Piala Dunia terakhir, begitu pula pelatih Lionel Scaloni, yang dia gambarkan pekerjaannya sebagai "luar biasa", tetapi dia mengakui bahwa Spanyol adalah pihak yang lebih baik dalam pertandingan final.

Ketika Simeone ditanya tentang kemungkinan menangani Real Madrid atau Barcelona suatu hari nanti, dia menjawab dengan mengejutkan: "Salah satunya pasti mustahil. Adapun yang satunya, saya rasa tidak."

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