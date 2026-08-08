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Diego SimeoneGetty Images

Diterjemahkan oleh

Simeone Persulit Misi Barcelona: Keputusan Atletico soal Alvarez Sudah Jelas

Transfers
D. Simeone
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
LaLiga
Argentina
Spanyol

Pernyataan baru dari pelatih asal Argentina itu tentang rekan senegaranya

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, berbicara mengenai situasi penyerang asal Argentina Julian Alvarez, menegaskan bahwa klub telah mengambil keputusan yang jelas terkait penjualan sang pemain.

Alvarez sebelumnya menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas ini demi menjalani tantangan baru, tetapi para petinggi Los Rojiblancos tetap berpegang pada keputusan untuk mempertahankannya.

Barcelona menjadi klub yang paling berminat untuk mendatangkan Julian Alvarez, namun sang pemain juga dikaitkan dengan Real Madrid, Arsenal, dan Paris Saint-Germain.

Simeone mengatakan dalam konferensi pers: "Situasinya sangat jelas. Institusi telah mengambil keputusan yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Miguel Angel. Dari sisi olahraga, kami sangat senang memiliki pemain seperti Julian, dan kami akan membantunya agar terus berkembang dan meningkat."

Simeone membandingkan situasi Julian Alvarez dengan apa yang terjadi pada pemain asal Prancis Antoine Griezmann, yang pernah meninggalkan Atletico Madrid, dengan menjelaskan: "Selama tahun-tahun ini kami mengalami satu periode bersama Griezmann, di mana ia harus pergi lalu kembali, dan ia harus membuktikan di lapangan kualitas dan kedudukan yang dimilikinya."

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Ia menambahkan: "Saya tidak melihat jalan lain dengan Alvarez selain bekerja dari sisi olahraga."

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