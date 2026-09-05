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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Simeone menolak berkomentar soal tindakan kontroversial Alvarez

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
LaLiga
D. Simeone
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, berusaha membela kekalahan timnya di kandang tuan rumah Athletic Bilbao dengan skor tiga gol tanpa balas, pada pekan keempat perjalanan La Liga.

Surat kabar Marca memuat pernyataan pelatih asal Argentina itu usai pertandingan, saat ia berkata, "Pertandingan berjalan seperti yang kita saksikan. Kami tampil bagus di babak pertama."

Ia melanjutkan, "Kemudian datang dua menit kurangnya perhatian dan konsentrasi, serta ketidakmampuan menuntaskan situasi yang seharusnya kami tangani dengan lebih baik. Athletic Bilbao memanfaatkan momen hilangnya konsentrasi itu. Mereka pantas memenangi pertandingan ini."

Ia mencatat, "Pertandingan berjalan baik bagi kami sebelum babak kedua dimulai. Namun kami tidak menangani situasi dengan baik selama dua menit, dan itu adalah tanggung jawab tim pelatih."

Ia menegaskan, "Kami berada dalam fase pembangunan tim. Kami akan menghadapi situasi-situasi rumit. Kami memulai dengan baik, tetapi dua menit hari ini memberi kami pukulan, dan kami harus meresponsnya."

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Diego Simeone menyinggung, "Alvarez tidak keluar untuk pemanasan setelah pertandingan? Sungguh? Saya tidak punya komentar apa pun."

Ia menjelaskan, "Kecuali peluang Julian, kami tidak memiliki peluang yang jelas. Athletic Bilbao akan bersaing untuk posisi teratas musim ini."

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