Simeone mengincar Flick dalam pertarungan selama 11 hari antara Barcelona dan Atlético

Pelatih asal Spanyol Diego Simeone dan pelatih asal Jerman Hansi Flick bersiap untuk menjalani pertemuan paling seru dan sering antara keduanya, di mana mereka akan saling berhadapan tiga kali dalam kurun waktu hanya 11 hari, dalam serangkaian pertandingan krusial yang mungkin akan menentukan nasib Barcelona di La Liga dan Liga Champions.

Hubungan antara kedua pelatih ini telah terjalin selama bertahun-tahun, dan Simeone dianggap sebagai lawan yang paling sering dihadapi Flick hingga saat ini, dengan total 9 pertemuan, di mana pelatih asal Jerman itu menang 5 kali, imbang 2 kali, dan kalah 2 kali. Jumlah pertemuan di antara keduanya akan meningkat menjadi 12 pertandingan setelah tiga pertandingan mendatang selesai.

Trilogi ini akan dimulai besok, Sabtu, di ibu kota Spanyol, Madrid, dalam rangka pekan ke-30 La Liga, di mana Barcelona akan bertandang ke markas Atletico Madrid, kemudian kedua tim akan bertemu pada 8 April dalam leg pertama perempat final Liga Champions, sebelum menutup rangkaian pertandingan tersebut pada 14 April di leg kedua di Stadion Wanda Metropolitano.

Rekor Flick melawan Simeone secara umum positif, mulai dari kemenangan telak Bayern Munich 4-0 atas Atletico di fase grup Liga Champions musim 2020-2021, hingga hasil imbang 1-1 pada leg kedua di Madrid. Setelah Flick mengambil alih kepelatihan Barcelona, ia mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan melawan Los Rojiblancos.

Salah satu pertandingan paling menonjol antara keduanya musim lalu adalah saat Atletico mengalahkan Barcelona 2-1 di liga, lalu meraih kemenangan besar 4-0 pada leg pertama semifinal Copa del Rey.

Di sisi lain, Barcelona tampil kuat dalam laga liga di Stadion Montjuïc, sebelum memastikan lolos ke final Copa del Rey berkat gol Ferran Torres di leg kedua.

Sedangkan pada musim ini, Barcelona meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Atletico dalam pertandingan besar pertamanya setelah kembali ke Camp Nou, di tengah absennya Rafeina dan cedera-cedera lain yang berpengaruh.

Di sisi lain, Atlético mendominasi pertandingan leg pertama semifinal Piala, meraih kemenangan besar 4-0 di babak pertama, sebelum mengakhiri pertandingan dengan skor yang sama meskipun ada upaya Barcelona di leg kedua.

Saat ini Barcelona memimpin klasemen liga, unggul empat poin atas Real Madrid dan enam belas poin atas Atlético Madrid, sehingga pertandingan Sabtu ini menjadi sangat krusial untuk mempertahankan posisi puncak.

Sementara itu, Atlético berusaha memanfaatkan keunggulan kandang dan menekan lawan di awal rangkaian tiga pertandingan.