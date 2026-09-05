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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Simeone kejutkan Alvarez jelang laga kontra Athletic Bilbao

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
LaLiga
J. Alvarez
D. Simeone
Spanyol

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mencoret pemainnya Julian Alvarez dari susunan pemain utama tim saat menghadapi Athletic Bilbao, pada jornada keempat Liga, di Stadion San Mames.

Alvarez baru-baru ini kembali berlatih bersama Los Rojiblancos, dan bergabung dengan skuad tim menghadapi Athletic Bilbao.

Simeone lebih memilih menempatkan Alvarez di bangku cadangan, di samping pemain baru Jonathan David.

Berikut susunan pemain Atletico Madrid:

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang In Lee, Ademola Lookman

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Sementara susunan pemain Athletic Bilbao adalah sebagai berikut: 

Unai Simon, Aymeric Laporte, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

Atletico Madrid memiliki 7 poin, sementara Athletic Bilbao meraih 3 poin dari 3 pertandingan.

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