Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mencoret pemainnya Julian Alvarez dari susunan pemain utama tim saat menghadapi Athletic Bilbao, pada jornada keempat Liga, di Stadion San Mames.
Alvarez baru-baru ini kembali berlatih bersama Los Rojiblancos, dan bergabung dengan skuad tim menghadapi Athletic Bilbao.
Simeone lebih memilih menempatkan Alvarez di bangku cadangan, di samping pemain baru Jonathan David.
Berikut susunan pemain Atletico Madrid:
Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang In Lee, Ademola Lookman
Sementara susunan pemain Athletic Bilbao adalah sebagai berikut:
Unai Simon, Aymeric Laporte, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams
Atletico Madrid memiliki 7 poin, sementara Athletic Bilbao meraih 3 poin dari 3 pertandingan.
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