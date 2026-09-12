Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, membela putranya Giuliano Simeone di tengah kritik dan kampanye penjatuhan yang menimpanya pada periode ini, seraya menegaskan bahwa apa yang ditampilkan sang pemain di atas lapangan sudah cukup untuk menjawab para pengkritiknya, jelang pertandingan menghadapi Real Sociedad di Liga Spanyol.

Simeone menolak masuk ke dalam rincian kritik yang ditujukan kepada putranya, tetapi ia memilih untuk menegaskan kepercayaannya pada perjalanan karier dan penampilan sang pemain, dengan mengatakan: "Tindakan dan kerja Giuliano berbicara dengan sendirinya."

Sikap pelatih Atletico Madrid ini datang saat timnya tengah melewati periode sulit, setelah kalah dari Athletic Bilbao dan Liverpool, sehingga tekanan pada para pemain dan tim pelatih semakin bertambah jelang pertandingan yang dinanti melawan Real Sociedad di Stadion Anoeta.

Atletico berupaya memulihkan keseimbangannya, setelah 5 dari 10 pertandingan resmi terakhirnya berakhir dengan kekalahan, berbanding 4 kemenangan dan satu hasil imbang, di samping timnya kebobolan 8 gol, yang mendorong Simeone menegaskan perlunya memperbaiki penampilan bertahan dan menjaga gawang tetap bersih.

Selain itu, tim menerima pukulan baru dengan absennya Pablo Barrios akibat cedera, sementara Sorloth masih terus absen, di saat Simeone berupaya menemukan solusi yang diperlukan untuk menghentikan rentetan hasil buruk dan mengembalikan Atletico ke jalur yang benar.