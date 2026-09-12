Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Simeone bela sang putra, kirim pesan tegas kepada para pengkritik

Real Sociedad vs Atletico Madrid
Real Sociedad
Atletico Madrid
LaLiga
D. Simeone
G. Simeone
Spanyol
Argentina

Apa yang dia katakan?

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, membela putranya Giuliano Simeone di tengah kritik dan kampanye penjatuhan yang menimpanya pada periode ini, seraya menegaskan bahwa apa yang ditampilkan sang pemain di atas lapangan sudah cukup untuk menjawab para pengkritiknya, jelang pertandingan menghadapi Real Sociedad di Liga Spanyol.

Simeone menolak masuk ke dalam rincian kritik yang ditujukan kepada putranya, tetapi ia memilih untuk menegaskan kepercayaannya pada perjalanan karier dan penampilan sang pemain, dengan mengatakan: "Tindakan dan kerja Giuliano berbicara dengan sendirinya."

Sikap pelatih Atletico Madrid ini datang saat timnya tengah melewati periode sulit, setelah kalah dari Athletic Bilbao dan Liverpool, sehingga tekanan pada para pemain dan tim pelatih semakin bertambah jelang pertandingan yang dinanti melawan Real Sociedad di Stadion Anoeta.

Atletico berupaya memulihkan keseimbangannya, setelah 5 dari 10 pertandingan resmi terakhirnya berakhir dengan kekalahan, berbanding 4 kemenangan dan satu hasil imbang, di samping timnya kebobolan 8 gol, yang mendorong Simeone menegaskan perlunya memperbaiki penampilan bertahan dan menjaga gawang tetap bersih.

Selain itu, tim menerima pukulan baru dengan absennya Pablo Barrios akibat cedera, sementara Sorloth masih terus absen, di saat Simeone berupaya menemukan solusi yang diperlukan untuk menghentikan rentetan hasil buruk dan mengembalikan Atletico ke jalur yang benar.

LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google