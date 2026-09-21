Simeone: Barcelona Bermain Sepak Bola yang Berbeda dari Olahraga Kami

Awal musim yang kuat dari Barcelona pada musim ini mendapatkan pujian dari rival mereka, Atletico Madrid, setelah pelatih asal Argentina Diego Simeone menyebut tim Catalan itu sebagai "yang terbaik", dalam penilaian yang mencerminkan level yang ditampilkan anak-anak asuh Hansi Flick selama pekan-pekan pertama kompetisi.

Simeone berkata, dalam wawancara dengan jaringan "ESPN", mengenai level Barcelona: "Mereka adalah yang terbaik", memberikan tim tersebut pujian yang mencolok dari seorang pelatih yang memiliki pengalaman panjang menghadapinya di kompetisi domestik maupun Liga Champions Eropa.

Simeone berkata: "Barcelona menyuguhkan sepak bola yang luar biasa, dan tampak seolah bermain di level yang benar-benar berbeda dari tim-tim lainnya. Sebenarnya, mereka tidak memiliki penyerang murni bertipe nomor 9, lalu muncul Raphinha dan mencetak 12 gol dalam 7 pertandingan, sementara Lamine Yamal, menurut yang saya kira, mencetak 7 gol."

Ia menambahkan: "Angka-angkanya menakjubkan, selain itu tim ini menekan para rivalnya di kandang mereka dan merampas waktu serta ruang gerak mereka. Barcelona tidak takut mengambil risiko atau kebobolan, karena mereka tampak semakin superior setiap kali memaksakan gaya bermainnya, dan itulah sebabnya saya melihat mereka sebagai tim terbaik saat ini."

Simeone paham betul betapa sulitnya bermain melawan Barcelona, setelah selama kariernya bersama Atletico Madrid menjalani banyak pertemuan melawan tim Catalan itu, dan berhasil meraih hasil-hasil menonjol atas mereka di lebih dari satu kesempatan.

Selain itu, Atletico juga bertemu Barcelona dalam kompetisi resmi hingga belum lama ini, yang memberikan bobot tambahan pada penilaian pelatih asal Argentina tersebut.

Pujian Simeone datang di saat Barcelona memuncaki klasemen dengan raihan 21 poin, setelah tim tersebut menampilkan level-level yang kuat di bawah kepemimpinan Flick, dan berhasil memaksakan gaya bermainnya serta meraih hasil-hasil positif sejak awal musim.

Meski demikian, tantangan paling menonjol di hadapan Barcelona adalah menjaga konsistensi ini selama bulan-bulan mendatang, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan meningkatnya intensitas persaingan gelar. Awal yang kuat memberikan tim kepercayaan diri, tetapi konsistensi dan kemampuan menangani pertandingan-pertandingan krusial akan menentukan sejauh mana keberhasilannya di akhir musim.