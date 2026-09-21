Sikap Zidane memperumit krisis Mbappe dan Vinicius di Real Madrid

Kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid bukan sekadar tumbangnya sang tim secara menyakitkan dalam derby ibu kota, melainkan kembali mengungkap sebuah masalah taktik yang kini memaksakan dirinya dengan kuat di dalam tim, dengan tajuk paling mencolok: "tumpang-tindih antara Kylian Mbappe dan Vinicius Junior".

Real Madrid kalah dari Atletico dengan skor 2-1 di Stadion Wanda Metropolitano, dalam sebuah pertandingan yang memunculkan banyak tanda tanya seputar penampilan tim, setelah dua bintang paling menonjolnya dalam lini serang, Vinicius dan Mbappe, menghilang, di tengah kesulitan yang jelas dalam menemukan ruang dan menciptakan ancaman.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", peta pergerakan para pemain selama derby dengan jelas memperlihatkan berlanjutnya masalah yang sama. Vinicius bergerak terutama di sisi kiri, dengan kecenderungan berulang untuk masuk ke area dalam, sementara Mbappe memulai pertandingan sebagai penyerang murni dalam skema permainan 4-2-3-1 milik Mourinho, tetapi ia sendiri juga banyak bergerak ke arah sisi kiri.

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Hasilnya jelas: "keberadaan kedua pemain di ruang yang nyaris sama, dan hal itu mengurangi efektivitas masing-masing serta melemahkan variasi serangan Real Madrid".

Masalah ini bukan lahir dari pertandingan derby saja, melainkan membentang sepanjang periode keberadaan Mbappe di Real Madrid, di mana dalam lebih dari satu kesempatan tampak bahwa cemerlangnya salah satu dari dua bintang tersebut datang dengan mengorbankan yang lain.

Menurut "Marca", skenario ini terulang di bawah kepemimpinan empat pelatih yang berbeda, yaitu Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa, dan Jose Mourinho, tanpa munculnya solusi menentukan yang menjamin pemanfaatan kemampuan para pemain dalam bentuk terbaiknya.

Angka-angka bencana di derby

Persoalannya tidak terbatas pada peta pergerakan, sebab Real Madrid menderita secara mencolok dalam lini serang di hadapan Atletico.

Tim mengakhiri pertandingan dengan rasio hanya 0,32 gol yang diharapkan (xG), yang merupakan rasio terendahnya dalam sebuah pertandingan di Liga Spanyol sejak Februari 2015, menurut data "Opta".

Adapun Mbappe, ia hanya melepaskan satu tembakan sepanjang pertandingan, sementara Vinicius hanya melepaskan dua percobaan, sebelum Mourinho memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-54.

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Sensitivitas situasi semakin bertambah dengan kembali munculnya pembicaraan soal posisi Mbappe bersama timnas Prancis, setelah Zinedine Zidane, direktur teknik baru timnas, mengisyaratkan kekagumannya pada kemampuan penyerang Real Madrid tersebut ketika bermain di sisi kiri.

Sejumlah laporan Prancis, di antaranya "RMC Sport", menyebutkan bahwa Zidane sudah menghubungi Mbappe dan memberitahunya bahwa ia akan mengandalkannya di posisi tersebut bersama timnas Prancis.

Dengan demikian, Real Madrid mendapati dirinya berhadapan dengan sebuah dilema lama yang terus berulang: "bagaimana cara memadukan Mbappe dan Vinicius tanpa keberadaan salah satu dari mereka berubah menjadi hambatan bagi yang lain?"

Setelah tumbang dalam derby dan menurunnya produktivitas serangan, kini bola tampak berada di lapangan Mourinho untuk menemukan formula taktik yang memberi kedua pemain itu kebebasan bergerak, tanpa kebebasan tersebut menyebabkan hilangnya pengaruh salah satu dari mereka.