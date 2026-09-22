Real Madrid masih belum mampu melewati dampak kekalahan mereka dari Atletico Madrid dalam derbi ibu kota, setelah kontroversi seputar keputusan-keputusan wasit mendominasi setiap perbincangan yang berkaitan dengan penampilan tim dan penyebab menurunnya hasil-hasil mereka.

Di tengah kontroversi ini, sikap Kylian Mbappe muncul dengan cara yang berbeda dari narasi yang diadopsi klub usai pertandingan. Bintang Prancis itu menyerukan agar fokus diarahkan pada aspek-aspek yang bisa dikembangkan tim, alih-alih menyederhanakan penyebab hasil-hasil negatif pada kesalahan wasit atau membebankan seluruh tanggung jawab kepada para pengadil.

Dalam pernyataan terakhirnya, Mbappe menjauh dari argumen yang berfokus pada keputusan-keputusan wasit, menegaskan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan berulang seputar wasit, dan bahwa Real Madrid dituntut untuk bekerja lebih keras demi memulihkan levelnya dan kembali bersaing memperebutkan gelar.

Pernyataan Mbappe tersebut disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai apakah Real Madrid tidak mendapatkan peluang yang setara untuk bersaing. Ia berkata: "Saya rasa saya tidak pernah menjadi pemain yang banyak berbicara tentang wasit, dan saya tidak akan memulainya sekarang. Saya memikirkan berbagai hal, tetapi saya menyimpannya untuk diri saya sendiri."

Pemain Prancis itu menjelaskan bahwa ia menyadari wasit adalah manusia, sehingga mereka bisa saja melakukan kesalahan selama pertandingan. Namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang seputar keputusan wasit, atau menjadikannya pusat pembicaraan setelah setiap hasil negatif yang diraih tim.

Sikap Mbappe ini berbeda dari pernyataan yang dilontarkan Mourinho usai kekalahan derbi dari Atletico Madrid. Pelatih Portugal itu dalam konferensi persnya berfokus pada sejumlah keputusan wasit yang memicu kontroversi, menampilkan gambar dan situasi yang menurutnya menyerupai intervensi yang terjadi di pertandingan-pertandingan lain, serta menganggap bahwa sebagian darinya menguntungkan Atletico Madrid atau Barcelona.

Mourinho berbicara secara panjang lebar tentang situasi-situasi yang ia protes, menganggap bahwa sebagian intervensi yang terjadi selama pertandingan layak mendapat hukuman yang lebih tegas, serta menyoroti adanya perbedaan dalam cara menangani situasi-situasi serupa dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Akibatnya, pembicaraan tentang wasit mendominasi diskusi mengenai level teknis yang ditampilkan Real Madrid selama derbi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa sikap Mourinho saat ini juga berbeda dari beberapa pernyataan yang pernah ia sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, di mana ia sempat menegaskan kepercayaannya pada perwasitan Spanyol. Ia juga pernah mengatakan setelah salah satu pertandingan bahwa ia memercayai wasit sebelum setiap laga, sekalipun wasit setelah peluit akhir mengambil keputusan-keputusan yang tidak ia sukai atau yang memicu protesnya.

Sebaliknya, Mbappe menilai bahwa Real Madrid tidak bisa menjelaskan krisis mereka saat ini hanya dengan faktor wasit, dan bahwa tim dituntut untuk melihat penampilannya serta berupaya memperbaiki titik-titik lemah yang muncul selama pertandingan-pertandingan terakhir.

Bintang Prancis itu berkata: "Yang lain boleh berbicara, tetapi kita harus melakukan lebih banyak dan bekerja agar impian di Real Madrid kembali, dan agar gelar-gelar kembali."

Sikap Mbappe menempatkan pemain itu pada ruang yang berbeda dari narasi resmi yang beredar di dalam klub, pada saat Real Madrid berupaya mengidentifikasi penyebab-penyebab yang membuat hasil-hasil mereka menurun belakangan ini.

Di samping kontroversi perwasitan, tim menghadapi kritik yang berkaitan dengan level teknisnya, serta sejauh mana kemampuannya memaksakan gaya bermainnya dalam laga-laga besar, ditambah tanda tanya seputar beberapa posisi yang belum mendapatkan penguatan yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini juga mengemuka pembicaraan tentang absennya sejumlah transfer atau penguatan yang dipandang sebagai keharusan untuk menjaga keseimbangan tim dan meningkatkan kemampuan bersaingnya, di samping kontroversi berkelanjutan seputar fase yang menyusul pensiunnya Toni Kroos, serta dampak kepergiannya terhadap cara bermain Real Madrid dan kemampuannya mengendalikan tempo pertandingan.