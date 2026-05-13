Negara-negara dari seluruh penjuru dunia akan bersaing untuk mengangkat Trofi Piala Dunia FIFA saat turnamen ini dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas mendatang. Beberapa kapten legendaris telah mengangkat trofi ini, yang memiliki kisah di balik layar yang menarik.

Terdapat beberapa versi trofi perak yang berbeda, namun apa sejarah di balik trofi emas FIFA? Di sini, GOAL menelusuri sejarah panjang piala tersebut dan bagaimana bentuknya berubah dari tahun ke tahun.

Siapa yang mendesain trofi Piala Dunia FIFA?

Trofi Piala Dunia saat ini dirancang oleh Silvio Gazzaniga, seorang pengrajin emas dan pemahat asal Italia yang dikenal sebagai 'Mr Cups' berkat karyanya dalam merancang trofi-trofi lain seperti UEFA Cup dan UEFA Super Cup.

Ketika Brasil berhak menyimpan Trofi Jules Rimet—piala yang sebelumnya digunakan dalam Piala Dunia pria—atas kemenangan ketiga mereka pada 1970, FIFA menerima 53 usulan untuk versi baru trofi emas tersebut. Gazzaniga menciptakan desain legendaris yang menggambarkan dua atlet memegang Bumi, namun pemahat tersebut harus membawa model plastik untuk diperlihatkan kepada FIFA karena ia khawatir sketsa tersebut tidak akan dipahami tanpa gambaran visual. Hal itu berhasil, dan drafnya dipilih di atas banyak proposal lainnya.

Menjelaskan pendekatannya, Gazzaniga berkata: "Untuk menciptakan simbol universal yang berkaitan dengan olahraga dan harmoni olahraga dunia, saya terinspirasi oleh dua gambaran mendasar: atlet yang sedang merayakan kemenangan dan dunia. Saya ingin menciptakan representasi dinamis dari sebuah pencapaian yang dapat mengekspresikan harmoni, kesederhanaan, dan kedamaian secara bersamaan.

"Karya tersebut harus memiliki garis-garis yang tegas dan jelas serta mencerminkan kegembiraan sang pesepakbola pemenang—seorang pria yang berubah karena besarnya kemenangan yang diraihnya—namun tanpa kesombongan layaknya manusia super. Pahlawan olahraga yang memeluk dunia ini mencerminkan kekuatan yang dibutuhkan untuk berkorban hari demi hari bersama rekan-rekan setimnya, serta nilai-nilai universal dalam olahraga seperti komitmen dan kebebasan."

Trofi tersebut pertama kali diserahkan kepada Jerman Barat atas kesuksesan mereka di Piala Dunia 1974 dan telah digunakan sejak saat itu. Gazzaniga meninggal pada tahun 2016 pada usia 95 tahun dan meskipun ia tidak pernah mendapat keuntungan dari Trofi Piala Dunia karena FIFA masih memegang hak citra, ia mampu mendapatkan lebih banyak pekerjaan dan terus sukses dalam profesinya.

Saat ia meninggal, Presiden FIFA Gianni Infantino berkata: "Piala Dunia adalah benda yang sangat berarti bagi para pemain dan semua pecinta sepak bola. Kami akan selamanya berterima kasih."

Apa makna desain Trofi Piala Dunia?

Simbolisme Trofi Piala Dunia sangat luas, tetapi tema utamanya adalah kemenangan bagi para pesepakbola terbaik dunia. FIFA mengatakan bahwa trofi ini dicetak untuk mengabadikan momen kemenangan dengan dunia yang terangkat di atas mereka, sementara pegangan yang melengkung di bagian bawah melambangkan budaya sepak bola yang dinamis dan selalu berubah. Alasnya menjulang dalam bentuk spiral dan menjulur ke seluruh dunia, melambangkan sifat global sepak bola.

Mengenai makna trofi tersebut baginya, Gazzaniga menambahkan: "Dengan dua pemain yang mengangkat tangan, saya ingin merayakan momen kegembiraan dan euforia kemenangan. Bola di bagian atas dibentuk dengan relief yang mencerminkan gambar-gambar benua. Ini juga melambangkan sepak bola dan dunia, serta garis-garis yang terlihat di antara kedua pemain yang saling berhadapan itu mengekspresikan energi olahraga. Permukaan kasar di antara kedua sosok yang saling berhadapan pada trofi tersebut mengekspresikan intensitas, semangat, energi, dan jiwa kompetitif sepak bola."

Bagi para pemain dan pelatih yang berhasil meraih trofi ini, trofi tersebut mewakili puncak karier mereka. Lionel Messi, yang akhirnya meraih kemenangan bersama Argentina pada 2022, menyamakan momen tersebut dengan perasaan memiliki anak, menggambarkannya sebagai "begitu istimewa dan begitu besar sehingga segala hal yang terjadi setelahnya terasa kurang berarti".

Tidak ada bendera, lencana, atau referensi ke negara mana pun pada trofi tersebut. Alih-alih dipandang sebagai kemenangan individu atau nasional, fokusnya justru terletak pada pencapaian yang bersifat kemanusiaan.

Terbuat dari apa trofi Piala Dunia itu?

Karya Gazzaniga terbuat dari emas 18 karat, tinggi 36,8 sentimeter, dan berat sekitar 6,1 kilogram. Emas tersebut dipadukan dengan dua lapisan malachite hijau di bagian dasar, sementara bagian dalam trofi dibuang agar tidak terlalu berat bagi siapa pun yang beruntung memegangnya tinggi-tinggi.

Trofi ini bernilai sekitar $20 juta (£15 juta) berkat emas yang digunakan dan aura yang dimilikinya. Biaya pembuatannya berkisar antara $50.000-$200.000 (£37.000-£150.000), tergantung pada harga emas pada saat itu.

Namun, negara-negara pemenang tidak boleh membawa pulang trofi aslinya. Sebagai gantinya, mereka diberi replika berlapis emas, sedangkan FIFA yang menyimpan trofi aslinya.

Siapa yang mendesain trofi Piala Dunia sebelumnya?

Trofi Jules Rimet dirancang oleh pematung Prancis, Abel Lafleur. Trofi ini diberikan kepada negara-negara pemenang sejak turnamen perdana tahun 1930 hingga kemenangan Brasil pada tahun 1970. Nama aslinya hanyalah 'Victory' hingga akhirnya diganti untuk menghormati presiden FIFA, Jules Rimet, pada tahun 1946. Trofi ini terbuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas lapis lazuli yang kemudian diganti dengan marmer.

Desainnya menampilkan sosok bersayap Nike, dewi kemenangan dalam mitologi Yunani kuno, dengan tinggi 35 sentimeter dan berat 3,8 kilogram.

Trofi ini pernah dicuri menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris, namun seekor anjing Border Collie hitam-putih bernama Pickles secara terkenal berhasil mengambil kembali trofi tersebut, yang dibungkus koran, dari semak-semak di selatan London.

Namun, trofi tersebut dicuri untuk kedua kalinya pada tahun 1983 dan hingga kini masih hilang, sehingga Konfederasi Sepak Bola Brasil diberikan replika sebagai gantinya pada tahun 1984.