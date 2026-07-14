Siapa yang memimpin wasit di Mesir?.. Federasi Sepak Bola Mesir membubarkan komite Oscar Ruiz

Tirai telah ditutup untuk babak baru dalam sistem wasit Mesir, setelah Federasi Sepak Bola Mesir secara resmi mengumumkan berakhirnya masa tugas Komite Wasit yang dipimpin oleh Oscar Ruiz dari Kolombia, sebagai langkah awal untuk merestrukturisasi komite tersebut menjelang dimulainya musim baru—langkah yang menjadi pendahuluan bagi perubahan-perubahan yang akan datang di dalam salah satu komite yang paling kontroversial dalam beberapa waktu terakhir.

Federasi Sepak Bola Mesir secara resmi mengumumkan pengunduran diri Komite Wasit yang dipimpin oleh Oscar Ruiz, beserta Komite Teknis yang berada di bawahnya, sambil menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggotanya atas upaya yang telah mereka berikan selama musim lalu.

Asosiasi tersebut menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa Manajemen Wasit akan mengambil alih pengelolaan Komite Wasit untuk sementara waktu, hingga komite tersebut dibentuk kembali secara resmi dalam rapat Dewan Pengurus Asosiasi mendatang, yang dijadwalkan berlangsung sebelum akhir bulan Juli ini.



Komite Wasit sebelumnya terdiri dari Oscar Ruiz sebagai ketua, serta Wajih Ahmad, Jihad Grisha, Hayam Baraka, dan Sayed Murad sebagai anggota, sedangkan Komite Teknis terdiri dari Fahim Omar, Muhammad Al-Hanafi, dan Muhammad Yusuf.

Azab Hajjaj, Kepala Administrasi Wasit, akan bertanggung jawab atas pengelolaan komite selama masa transisi, hingga pengumuman susunan baru.

Oscar Ruiz sebelumnya menjabat sebagai ketua Komite Wasit pada Februari tahun lalu, setelah direkomendasikan oleh Pierluigi Collina Bosaka dari Italia kepada Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, untuk menduduki jabatan tersebut.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa federasi kali ini cenderung menunjuk seorang ketua asal Mesir untuk Komite Wasit, alih-alih mengandalkan pakar asing, karena daftar calon teratas mencakup Samir Othman, Yasser Abdel Raouf, dan Essam Abdel Fattah, sambil menunggu keputusan akhir dalam beberapa hari mendatang.