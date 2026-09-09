Siapa yang Layak Meraih Ballon d'Or 2026? Henry Menjawab

Legenda Prancis Thierry Henry, mantan bintang Arsenal dan Barcelona, menentukan kandidat unggulannya untuk meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2026.

Majalah "France Football" pada Selasa kemarin mengungkap daftar 30 kandidat penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2026, dan di antara mereka terdapat penyerang Real Madrid Kylian Mbappe yang mendapat dukungan dari Henry untuk meraih penghargaan tersebut.

Henry mengatakan dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Foot Mercato": "Kalau ia memenangi Piala Dunia, saya rasa Lionel Messi yang akan meraih Ballon d'Or. Dan Michael Olise tidak akan jauh tertinggal darinya. Tapi Kylian Mbappe adalah favorit saya."

Ia menambahkan: "Sebagian orang akan berkata kepada saya bahwa ia tidak memenangi apa pun. Saya rasa sebagian orang perlu sedikit menelusuri untuk menyadari bahwa beberapa peraih Ballon d'Or tidak memenangi apa pun pada tahun sebelum mereka meraih penghargaan itu."

Ia melanjutkan: "Bagi saya, Kylian adalah yang terbaik. Ketika Anda melihat apa yang ia raih di level individu: pencetak gol terbanyak Liga Champions Eropa, pencetak gol terbanyak Liga Spanyol, pencetak gol terbanyak Piala Dunia... Olise punya pencapaian yang sama dari segi assist. Itu luar biasa. Saya akan memilih Kylian, dan Michael Olise dekat dengannya."

Daftar kandidat penghargaan Ballon d'Or pada 2026 mencakup:

Jude Bellingham (Real Madrid, Inggris)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyol)

Marc Cucurella (Chelsea, Spanyol)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Prancis)

Luis Diaz (Bayern Munich, Kolombia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegia)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko)

Harry Kane (Bayern Munich, Inggris)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgia)

Lamine Yamal (Barcelona, Spanyol)

Sadio Mane (Al-Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentina)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Prancis)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern Munich, Prancis)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ekuador)

Julian Quinones (Al-Qadsiah, Meksiko)

Declan Rice (Arsenal, Inggris)

Rodri (Manchester City, Spanyol)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain, Spanyol)

William Saliba (Arsenal, Prancis)

Ferran Torres (Barcelona, Spanyol)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, Prancis)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum Kooora