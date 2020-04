Siapa Pemilik Klub Sepakbola Terkaya Di Dunia?

Goal merangkum nama-nama para pemilik klub dengan pundi-pundi kekayaan terbesar.

Sepakbola tingkat elite adalah bisnis yang menggiurkan, dengan miliaran pendapatan membanjiri rekening klub berkat kontrak siaran televisi dan juga kesepakatan sponsor dengan berbagai perusahaan.

Selain adanya uang yang terlibat, kesuksesan dalam sepakbola juga menghadirkan prestise dan juga cara yang sangat andal untuk bisa membangun reputasi dan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat luas. Jadi, tidak mengherankan bahwa sepakbola telah menjadi prospek investasi yang menarik bagi banyak jutawan dan milarder di seluruh dunia.

Berikut adalah para pemilik klub sepakbola terkaya di dunia...

Lebih banyak tim

(Klik nama pemilik klub)

Sheikh Mansour | Man City, Melbourne City, New York City | Rp330 triliun

Mansour bin Zayed Al Nahyan, yang juga dikenal sebagai Sheikh Mansour, terkenal dalam dunia sepakbola sebagai pemilik klub Liga Primer, Manchester City, namun ia juga memiliki sejumlah klub lain di bawah bendera City Football Group.

Seperti halnya Man City, klub Major League Soccer ( ) New York City dan A-League , Melbourne City adalah beberapa klub yang dinaungi City Football Group milik Sheikh Mansour. Sahamnya juga tertanam di berbagai klub lain seperti di dan klub , Montevideo City Torque.

Kembali ke atas

Dietrich Mateschitz | Red Bull Salzburg, RB Leipzig, NY Red Bulls | Rp320 triliun

Milarder , Dietrich Mateschitz telah menyusun portofolio tim yang mencakup berbagai jenis olahraga, yang sebagian besar memajang nama perusahaannya.

Dalam sepakbola, perhatian utamanya tertuju pada klub , RB Leipzig, klub Austria, Red Bull Salzburg dan MLS, New York Red Bulls.

Kembali ke atas

Andrea Agnelli & keluarga | Juventus | Rp223 triliun

Keluarga Agnelli adalah pemilik Juventus, dengan Andrea Agnelli menjadi wajah utama dari perusahaan sepakbola keluarga, menjabat sebagai pimpinan klub dan juga Asosiasi Klub Eropa (ECA).

Dikenal sebagai keluarga yang industrialis, kepentingan bisnis keluarga Agnelli beragam, namun mereka lebih sering identik dengan industri mobil yang memproduksi Fiat, Ferrari, Alfa Romeo dan berbagai merek lain.

Kembali ke atas

Roman Abramovic | Chelsea | Rp205 triliun

Pebisnis Rusia, Roman Abramovic menjadi pusat perhatian pada 2003 ketika menyuntikkan miliaran uang ke klub Liga Primer, Chelsea untuk membawa mereka meraih kejayaan di Inggris dan Eropa.

Ia menghasilkan banyak uang dari industri minyak, selain juga berinvestasi dalam bidang usaha aluminium.

Kembali ke atas

Philip Anschutz | LA Galaxy | Rp165 triliun

Anggota pendiri Major League Soccer (MLS), Philip Anschutz kini memiliki tim populer LA Galaxy. Tapi, di masa lalu, ia juga memiliki sejumlah tim waralaba lain di liga, termasuk MetroStars, dan lainnya.

Fokus bisnis miliarder Amerika Serikat (AS) tersebut sebenarnya ada pada industri perumahan, minyak, kereta api dan hiburan.

Kembali ke atas

Stan Kroenke | Arsenal, | Rp144 triliun

Klub Liga Primer, Arsenal dimiliki oleh miliarder Amerika Serikat (AS) Stan Kroenke, melalui perusahaan Kroenke Sports and Entertainment yang didirikannya.

Perusahaan Kroenke juga memiliki klub MLS, Colorado Rapids, serta beberapa tim lain di olahraga lainnya, termasuk Los Angeles Rams di liga rugby NFL, Denver Nuggets di liga basket NBA dan Colorado Avalanche di liga hoki NHL.

Kembali ke atas

Nasser Al-Khelaifi | PSG | Rp132 triliun

Pengusaha , Nasser Al-Khelaifi adalah pimpinan Sports Investments, yang saat ini memiliki dan mengoperasikan klub Prancis, Paris Saint-Germain.

Al-Khelaifi juga merupakan pimpinan grup beIN Media, yang menyiarkan berbagai jenis olahraga, dan ia adalah dalang di balik rekor transfer dunia €222 juta saat memboyong Neymar dari ke PSG.

Kembali ke atas

Zhang Jindong | Inter | Rp127 triliun

Zhang Jindong adalah miliarder Tiongkok yang melalui perusahaannya, Suning Holdings Group, mengakuisisi saham mayoritas klub , Inter Milan pada 2016.

Grup Suning bergerak di bidang bisnis ritel yang meliputi peralatan rumah tangga, dan Jindong juga melebarkan sayap bisnisnya ke dunia media dan penyiaran, serta olahraga.

Kembali ke atas

Robert Kraft | | Rp99 triliun

CEO Kraft Group, Robert Kraft merupakan pemilik klub MLS, New England Revolution dan juga sebelumnya pernah membeli . Sang miliarder AS, yang memiliki bisnis di bidang olahraga, manufaktur dan perumahan, juga memiliki tim rugby NFL, New England Patriots.

Kraft termasuk di antara pengusaha yang mempertimbangkan untuk mengakuisisi klub Liga Primer, pada pertengahan 2000-an dan sampai sekarang masing menilai kompetisi teratas Inggris itu sebagai lahan investasi yang menjanjikan.

Kembali ke atas

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Aiyawatt Srivaddhanaprabha & keluarga | Leicester City, OH Leuven | Rp99 triliun

Pebisnis , Aiyawatt Srivaddhanaprabha adalah CEO King Power dan pemilik klub Liga Primer, Leicester City. Ia juga memiliki klub Belgia, OH Leuven.

Srivaddhanaprabha mengambil alih bisnis sepakbola dari mendiang ayahnya, Vichai, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 2018.

Kembali ke atas