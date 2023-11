GOAL merangkum debutan dan pencetak gol termuda untuk tim nasional Brasil.

Dikenal karena sejarahnya yang kaya dan warisan sepakbola yang sudah lama ada, tim nasional Brasil bisa dibilang salah satu negara paling sukses dalam olahraga ini. Pemenang Piala Dunia lima kali dan pemenang Copa America sembilan kali, Brasil telah menjahit dongeng abadi setiap kali mereka menginjakkan kaki di lapangan sepakbola.

Kekompakan yang luar biasa, keterampilan yang flamboyan, gol-gol yang gemilang, struktur pertahanan yang menakutkan, dan bakat yang luar biasa, sepakbola Brasil telah menjadi rollercoaster kebahagiaan, kegembiraan, dan yang paling penting kemenangan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Getty

Kepiawaian Brasil dalam membina para superstar terlihat ketika negara Amerika Selatan itu menghasilkan banyak pemain dari minggu ke minggu yang dapat bersaing dengan pemain-pemain hebat di dunia sepakbola. Dari pemain legendaris seperti Pele dan Ronaldinho hingga maestro modern seperti Neymar Jr. dan Kaka, Selecao telah melahirkan superstar sejak usia muda.

Getty

Dengan superstar lain bernama Endrick yang selanjutnya mengenakan seragam Brasil di usia muda, GOAL melihat siapa saja pemain termuda yang bermain untuk Brasil dan siapa saja pencetak gol termuda dalam sejarah negara tersebut.

SIAPA PEMAIN TERMUDA DALAM SEJARAH TIMNAS BRASIL?

Meski pun negara Amerika Selatan ini telah melahirkan beberapa talenta terbesar di dunia sepakbola, banyak superstar Brasil yang memulai karier internasional mereka sejak dini. Legenda Brasil Pele mengenakan seragam negaranya ketika ia baru berusia 16 tahun 08 bulan dan 14 hari dan menjadi pesepakbola termuda yang tampil untuk Selecao hingga saat ini.

Getty

Pele membimbing negaranya meraih tiga Piala Dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970 setelah ia melakukan debut seniornya untuk negara tersebut dalam kekalahan melawan Argentina pada tahun 1957. Setahun kemudian, Pele bertugas di lini depan Brasil dan membantu mereka mencapai prestasi yang luar biasa di kancah internasional.

Urutan berikutnya adalah mantan pemain sayap Santos, Edu, yang tampil dalam 42 pertandingan untuk Brasil dengan mencetak delapan gol. Edu melakukan debut seniornya saat Brasil menang 4-1 atas Polandia pada tahun 1966. Edu melakukan debut seniornya pada usia 16 tahun 09 bulan dan 30 hari dan menjadi debutan termuda kedua untuk Brasil.

Orang terakhir yang naik podium adalah penyerang Brasil lainnya bernama Coutinho yang tampil untuk negaranya untuk pertama kalinya dalam kekalahan tipis pemain Amerika Selatan itu dari Uruguay. Pada usia 17 tahun 28 hari, Coutinho menjadi pemain termuda ketiga yang tampil untuk negaranya saat ia memenangkan Piala Dunia untuk negaranya. Meski pun ia hanya bermain 15 pertandingan untuk Brasil, penyerang ini mengantongi enam gol saat ia mencetak gol-gol penting untuk klub dan negara sepanjang kariernya.

Getty Images

Vitor Roque yang akan bergabung dengan Barcelona adalah nama lain dalam daftar yang berada di posisi ke-10 saat ia bermain dalam kekalahan Brasil melawan Maroko pada tahun 2023. Roque dianggap sebagai talenta besar yang datang dari kancah domestik sepakbola Brasil dan penyerang tersebut disebut-sebut akan memimpin negaranya untuk meraih berbagai kejayaan di masa depan.

Pemain Usia saat debut Hasil Pele 16 tahun 8 bulan Brasil 1-2 Argentina Edu 16 tahun 9 bulan Brasil 4-1 Polandia Coutinho 17 tahun 28 hari Uruguay 1-0 Brasil Endrick 17 tahun 3 bulan Kolombia 2-1 Brasil Walter 17 tahun 4 bulan Brasil 2-0 Uruguay Ronaldo 17 tahun 6 bulan Brasil 2-0 Argentina Fortes 17 tahun 8 bulan 9 hari Brasil 3-1 Argentina Joel Camargo 17 tahun 8 bulan 12 hari Brasil 5-1 Inggris Osny 17 tahun 9 bulan Uruguay 0-1 Brasil Carvalho Leite 18 tahun 25 hari Brasil 4-0 Bolivia Vitor Roque 18 tahun 25 hari Maroko 2-1 Brasil

SIAPA PENCETAK GOL TERMUDA DALAM SEJARAH TIMNAS BRASIL?

Tidak diragukan lagi, legenda Brasil dan pemenang Piala Dunia tiga kali Pele adalah pencetak gol termuda untuk negara Amerika Selatan. Di usia 16 tahun, Pele menggetarkan gol pembuka Brasil untuk menyamakan kedudukan melawan Argentina di Piala Roca 1957.

Meski pun Brasil kalah 2-1, Stadion Maracana yang ikonik menjadi saksi awal mula seorang veteran yang membantu negaranya mencapai prestasi baru.

Getty Images

Pencetak gol terbanyak dalam sejarah Brasil saat ini juga masuk dalam daftar karena Neymar Jr. masih bisa menambah jumlah golnya. Mantan superstar Barcelona dan PSG itu melompati idolanya, Pele, ketika ia mengantongi gol di debutnya. Penyerang Al Hilal ini memulai debutnya untuk negaranya pada usia 18 tahun melawan Amerika Serikat dalam pertandingan persahabatan dan membuat hari itu berkesan dengan dia sukses mencetak gol.

Ronaldinho yang flamboyan juga masuk dalam daftar saat ia mencetak gol pertamanya untuk Brasil pada usia 19 tahun dalam pertandingan Piala Konfederasi melawan Jepang yang dimainkan di Jerman pada tahun 2005.

Daftar ini juga mencakup nama-nama legendaris seperti Zico, Ronaldo Nazario, dan Romario yang mencetak gol untuk Brasil pada usia dini untuk membuka jalan bagi banyak superstar masa depan yang muncul dari favela di negara Amerika Selatan tersebut.