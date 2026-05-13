Siapa Pemain Termuda dalam Sejarah Piala Dunia FIFA?

Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juni di Amerika Utara, tepatnya di Meksiko dan Kanada, dan akan mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh dunia untuk bersaing memperebutkan trofi bergengsi tersebut.

Selain bintang-bintang seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, turnamen ini juga akan menampilkan beberapa pemain muda paling menarik di dunia, dengan remaja-remaja berbakat seperti Lamine Yamal, Estevao, dan Yan Diomande yang semuanya bertekad untuk memeriahkan kompetisi dan mengukuhkan status mereka sebagai wonderkid terbaik di dunia.

Siapa pemain pria termuda dalam sejarah Piala Dunia FIFA?

Pemain pria termuda dalam sejarah Piala Dunia FIFA tidak lain adalah Norman Whiteside. Bintang Manchester United ini baru berusia 17 tahun dan 41 hari saat bermain untuk Irlandia Utara melawan Yugoslavia dalam pertandingan pertama mereka di kompetisi 1982 di Spanyol

Penampilan Whiteside berarti ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda Brasil, Pele, dan ia kemudian mengakui bahwa debutnya menimbulkan kekacauan.

"Ketika Billy [Bingham] mengumumkan timnya, media dunia berduyun-duyun ke hotel kami," katanya kepada situs web FIFA. "Ingat David Beckham di LA Galaxy, dan ada setengah lapangan penuh kamera? Situasinya serupa karena saya akan memecahkan rekor Pele.

“Melakukan semua itu sebagai seorang anak—seperti berbicara dengan media dunia, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan saya tahu mereka mendapat sedikit pelatihan media hari ini, tapi kami tidak punya itu. Saya ada di hotel dan 200 orang mulai bertanya. Semua hal itu benar-benar baru bagiku. Pele mengirimkan klip pendek [setelah pertandingan] dan isinya, ‘Norman, aku ingin mengucapkan selamat padamu dan aku harap kamu terus melangkah dan melakukan apa yang telah aku lakukan, serta memenangkan tiga Piala Dunia!’ Aku tidak bisa berhenti tertawa, itu lucu sekali.”

Itu juga bukan satu-satunya rekor yang ia raih dalam pertandingan tersebut. Whiteside mendapat kartu kuning saat melawan Yugoslavia, sehingga ia juga menjadi pemain termuda yang pernah mendapat kartu kuning dalam pertandingan Piala Dunia. Ia menambahkan: "Saya satu-satunya yang mendapat kartu kuning dalam pertandingan itu, jadi saya juga yang termuda yang mendapat kartu kuning di Piala Dunia! Saya terlalu bersemangat, kalau mau dibilang begitu.”

Irlandia Utara menikmati perjalanan yang luar biasa di turnamen tersebut, membuat kejutan di seluruh dunia dengan kemenangan 1-0 atas Spanyol dalam perjalanan mereka ke perempat final. Kekalahan 4-1 dari Prancis akhirnya mengakhiri impian mereka, meskipun mereka berhasil lolos lagi pada tahun 1986.

Whiteside tidak berhasil mencetak gol di Piala Dunia 1982, tetapi ia berhasil mencetak gol empat tahun kemudian dan menerima hadiah yang sangat istimewa atas golnya.

“Mereka membagikan sepuluh jam tangan di setiap turnamen untuk sepuluh gol tercepat,” jelasnya. “Saya adalah pencetak gol tercepat kesembilan di Piala Dunia Meksiko dan saya belum pernah melepasnya dari lengan saya sejak hari itu. Mungkin nilainya hanya 200 pound, tapi saya tidak peduli dengan Rolex dan semua barang mewah itu – saya punya ini.”

Whiteside kemudian memenangkan trofi bersama Manchester United, dengan mencetak gol penentu kemenangan yang brilian melawan Everton di final Piala FA pada tahun 1985. Namun, kurang dari 10 tahun setelah debutnya di Piala Dunia, ia terpaksa pensiun dari sepak bola setelah menderita cedera lutut yang berkepanjangan.

Peringkat Pemain Usia Turnamen 1. Norman Whiteside Irlandia Utara vs Yugoslavia 17 tahun, 41 hari Piala Dunia 1982 2. Samuel Eto'o Kamerun vs Italia 17 tahun, 99 hari Piala Dunia 1998 3, Femi Opabunmi Nigeria vs Inggris 17 tahun, 101 hari Piala Dunia 2002 4. Saloman Olembe Kamerun vs Austria 17 tahun, 185 hari Piala Dunia 1998 5. Pele Brasil vs Uni Soviet 17 tahun, 235 hari Piala Dunia 1958

Siapa pemain wanita termuda dalam sejarah Piala Dunia FIFA?

Casey Phair dari Korea Selatan mencatatkan namanya dalam buku sejarah pada tahun 2023 ketika ia menjadi pemain wanita termuda dalam sejarah Piala Dunia Wanita FIFA. Phair masuk sebagai pemain pengganti saat Korea Selatan kalah 2-0 dari Kolombia di Sydney pada usia 16 tahun dan 26 hari.

Remaja ini dipanggil ke skuad Piala Dunia setelah mencetak lima gol hanya dalam dua pertandingan untuk tim U-17. Phair sebenarnya masih sangat muda pada saat dipanggil sehingga ia belum terikat dengan klub mana pun dan bermain sepak bola akademi di Amerika Serikat.

Manajer Colin Bell berbicara mengenai keputusannya untuk memberikan debut bersejarah kepada Phair setelah pertandingan, sambil mengatakan kepada para wartawan: "Sulit bagi seorang pemain untuk masuk ke lapangan pada usia berapa pun saat tim tertinggal 2-0 dan langsung memberikan dampak. Namun, saya ingin memberinya kesempatan bermain untuk memberinya pengalaman itu, sekaligus sebagai sinyal kepada semua anggota skuad kami bahwa pemain-pemain seperti inilah yang merupakan masa depan.

“Dia pantas mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dia telah berlatih dengan sangat baik, sama baiknya dengan pemain lain. Casey adalah masa depan tim ini. Kami membutuhkan pemain yang kuat, cepat, dan memiliki fisik yang baik. Kami masih berada di kompetisi ini. Kami masih memiliki peluang untuk melaju, tetapi kami membutuhkan intensitas yang lebih tinggi. Kami membutuhkan hal itu di level klub di Korea Selatan, membutuhkan tipe pemain seperti itu. Casey memiliki kecepatan dan kekuatan—itulah yang perlu ditingkatkan oleh sisa tim."

Korea Selatan kalah dalam dua pertandingan grup pertama mereka melawan Maroko dan Kolombia di Piala Dunia dan finis di posisi terbawah, tetapi berhasil menyelamatkan sedikit harga diri dengan menahan Jerman imbang 1-1, yang juga membuat juara dua kali itu tersingkir dari turnamen.

Sementara itu, Phair menjadi pemain profesional setelah turnamen tersebut dan menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub NWSL Angel City, menjadi pemain termuda dalam sejarah Angel City pada saat itu.