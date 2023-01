LebihKencangLebihBebas, Siapa Pemain Tercepat Di Liga Champions 2022/23?

Tidak hanya di Liga Champions, pemain ini juga jadi yang paling ngebut di Premier League!

Kecepatan Mykhailo Mudryk memang bukan kaleng-kaleng.

Lari kencang jadi salah satu kelebihan utama sang rekrutan gres Chelsea, dan statistik membuktikan ia jadi yang paling ngebut tidak cuma di Premier League meski baru main 35 menit saja, tapi juga di Liga Champions!

Mudryk baru melakukan debut untuk The Blues menghadapi Liverpool akhir pekan lalu setelah diboyong dari Shakhtar Donetsk.

Masuk dari bangku cadangan, winger muda Ukraina ini terekam mencapai kecepatan maksimal 36,63 km/jam, menahbiskannya sebagai pemain tercepat EPL musim ini mengalahkan nama-nama beken sekaliber Erling Haaland dari Manchester City dan striker Liverpool Darwin Nunez.

Yang menarik, lari sekencang itu rupanya lebih dulu disajikan Mudryk di ajang Liga Champions.

Faktanya, ia juga menjadi pemilik kecepatan tertinggi di panggung terelite antarklub Eropa. Dilansir situs resmi UEFA, Mudryk memuncaki daftar pemain tercepat UCL 2022/23 sejauh ini bersama penggawa Barcelona Ousmane Dembele.

Keduanya sama-sama tercatat sanggup berlari sekencang 36,6 km/jam. Bahkan superstar PSG dan timnas Prancis Kylian Mbappe pun "hanya" menempati peringkat ke-11 lis ini, dengan angka 35,6 km/jam.

Jangan lupa, tak hanya internet, Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung berbagai pertandingan sepakbola di First Media, termasuk Liga Champions yang akan segera menghelat fase gugur, Februari mendatang.