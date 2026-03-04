Siapa pemain tercepat di EA Sports FC 26?

Ketika berbicara tentang EA Sports FC 26, kecepatan sangatlah penting. Baik Anda ingin menembus barisan pertahanan lawan, meregangkan pertahanan lawan, atau melakukan serangan balik dengan kecepatan kilat, memiliki pemain tercepat dalam skuad Anda dapat memberikan keunggulan besar.

Seperti biasa, EA telah mengumumkan peringkat resmi, dan daftar pemain tercepat di game ini mencakup bintang-bintang global seperti Kylian Mbappé dan Vinícius Jr., serta beberapa nama yang kurang diperhitungkan yang dapat menghancurkan sayap lawan dengan sama efektifnya.

Dalam artikel ini, GOAL meninjau 25 pemain tercepat di EA Sports FC 26, yang diurutkan berdasarkan peringkat kecepatan (PAC) mereka.

25 pemain tercepat EA Sports FC 26

Berikut adalah daftar lengkap pemain tercepat di FC 26, termasuk peringkat, nama, peringkat keseluruhan, dan peringkat kecepatan mereka.

Peringkat Pemain OVR PAC 1 Kylian Mbappé (Real Madrid) 91 97 2 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) 81 96 3 Gabriel Silva (Santa Clara) 74 96 4 Sirlord Conteh (Heidenheim) 69 95 5 Vinícius Jr. (Real Madrid) 89 95 6 Moussa Diaby (Al Ittihad) 84 95 7 Loïs Openda (Juventus) 83 95 8 Nuno Mendes (Paris SG) 86 95 9 Jean-Mattéo Bahoya (Frankfurt) 75 94 10 Tabitha Chawinga (Lyon) 85 94 11 Alphonso Davies (Bayern Munich) 84 94 12 Jeremie Frimpong (Liverpool) 83 94 13 Daniel James (Leeds United) 76 94 14 Rosemonde Kouassi (Washington Spirit) 80 94 15 Yankuba Minteh (Brighton) 77 94 16 Ernest Poku (Leverkusen) 70 94 17 Adama Traoré (Fulham) 76 94 18 Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam) 69 94 19 Milan van Ewijk (Coventry City) 74 94 20 Nishan Velupillay (Melbourne Victory) 65 94 21 Iñaki Williams (Athletic Club) 83 94 22 Muteb Al Harbi (Al Hilal) 67 93 23 Daniel Arzani (Ferencvárosi TC) 69 93 24 Alex Bangura (Middlesbrough) 69 93 25 Moïse Bombito (OGC Nice) 76 93

Di dunia EA Sports FC 26, kecepatan seringkali menentukan hasil pertandingan. Nilai PAC yang tinggi dapat membuat perbedaan besar saat menembus barisan pertahanan, berlari menuju gawang, atau menghentikan sayap-sayap cepat lawan. Baik Anda sedang membangun tim dengan anggaran terbatas atau merakit tim kelas dunia, memantau statistik kecepatan memastikan susunan pemain Anda tetap kompetitif baik dalam permainan online maupun offline.

Pemain tercepat di EA Sports FC 26 tidak hanya nama-nama besar seperti Mbappé dan Vinícius Jr., tetapi juga talenta muda dan pemain berbakat yang tersembunyi dari berbagai belahan dunia. Menambahkan pemain-pemain ini ke skuad Anda dapat memberikan keunggulan dalam pertandingan.

