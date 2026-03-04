Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
mbappe ea fc fastestEA Sports/Getty
Nisanth V Easwar

Diterjemahkan oleh

Siapa pemain tercepat di EA Sports FC 26?

Dari bintang-bintang global hingga sprinter yang kurang diperhitungkan, berikut adalah pemain-pemain tercepat yang perlu Anda ketahui di EA Sports FC 26...

Ketika berbicara tentang EA Sports FC 26, kecepatan sangatlah penting. Baik Anda ingin menembus barisan pertahanan lawan, meregangkan pertahanan lawan, atau melakukan serangan balik dengan kecepatan kilat, memiliki pemain tercepat dalam skuad Anda dapat memberikan keunggulan besar. 

Seperti biasa, EA telah mengumumkan peringkat resmi, dan daftar pemain tercepat di game ini mencakup bintang-bintang global seperti Kylian Mbappé dan Vinícius Jr., serta beberapa nama yang kurang diperhitungkan yang dapat menghancurkan sayap lawan dengan sama efektifnya.

Dalam artikel ini, GOAL meninjau 25 pemain tercepat di EA Sports FC 26, yang diurutkan berdasarkan peringkat kecepatan (PAC) mereka.

Dekati permainan dengan aplikasi EA SPORTS

AplikasiEA SPORTS adalah teman mobile ultimate, menghubungkan dunia sepak bola nyata dengan game favorit Anda. Unduh sekarang untuk mengakses umpan pribadi skor langsung, analisis ahli, dan hadiah eksklusif.

Mengapa mengunduh aplikasi ini?

LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
  • Liputan Real-Time: Dapatkan skor langsung dan statistik dengan kecepatan kilat dari liga-liga terbesar di dunia.
  • Wawasan Premium: Akses jurnalisme ahli dan analisis taktis melalui integrasi The Athletic.
  • Permainan Interaktif: Uji pengetahuan Anda dengan trivia harian, jajak pendapat penggemar, dan prediksi pertandingan.
  • Hadiah Eksklusif: Buka konten dalam game unik dan hadiah EA SPORTS hanya dengan tetap aktif.
  • Visual Pertandingan 3D: Lihat aksi dari setiap sudut dengan teknologi "Virtual Play-by-Play" canggih.

Dapatkan pengalaman bermain yang lebih mendalam dengan aplikasi EA SPORTS. Unduh sekarang

25 pemain tercepat EA Sports FC 26

Berikut adalah daftar lengkap pemain tercepat di FC 26, termasuk peringkat, nama, peringkat keseluruhan, dan peringkat kecepatan mereka.

PeringkatPemainOVRPAC
1Kylian Mbappé (Real Madrid)9197
2Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)8196
3Gabriel Silva (Santa Clara)7496
4Sirlord Conteh (Heidenheim)6995
5Vinícius Jr. (Real Madrid)8995
6Moussa Diaby (Al Ittihad)8495
7Loïs Openda (Juventus)8395
8Nuno Mendes (Paris SG)8695
9Jean-Mattéo Bahoya (Frankfurt)7594
10Tabitha Chawinga (Lyon)8594
11Alphonso Davies (Bayern Munich)8494
12Jeremie Frimpong (Liverpool)8394
13Daniel James (Leeds United)7694
14Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)8094
15Yankuba Minteh (Brighton)7794
16Ernest Poku (Leverkusen)7094
17Adama Traoré (Fulham)7694
18Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam)6994
19Milan van Ewijk (Coventry City)7494
20Nishan Velupillay (Melbourne Victory)6594
21Iñaki Williams (Athletic Club)8394
22Muteb Al Harbi (Al Hilal)6793
23Daniel Arzani (Ferencvárosi TC)6993
24Alex Bangura (Middlesbrough)6993
25Moïse Bombito (OGC Nice)7693

Di dunia EA Sports FC 26, kecepatan seringkali menentukan hasil pertandingan. Nilai PAC yang tinggi dapat membuat perbedaan besar saat menembus barisan pertahanan, berlari menuju gawang, atau menghentikan sayap-sayap cepat lawan. Baik Anda sedang membangun tim dengan anggaran terbatas atau merakit tim kelas dunia, memantau statistik kecepatan memastikan susunan pemain Anda tetap kompetitif baik dalam permainan online maupun offline.

Pemain tercepat di EA Sports FC 26 tidak hanya nama-nama besar seperti Mbappé dan Vinícius Jr., tetapi juga talenta muda dan pemain berbakat yang tersembunyi dari berbagai belahan dunia. Menambahkan pemain-pemain ini ke skuad Anda dapat memberikan keunggulan dalam pertandingan.

Tautan terkait

  • Berita terbaru EA Sports FC
  • EA Sports FC 26: Semua yang perlu Anda ketahui
  • Pemain muda terbaik untuk dibeli di EA Sports FC 25
Iklan
0