Siapa Kobbie Mainoo? Remaja 17 Tahun Yang Debut Untuk Manchester United Kontra Charlton Di Piala Liga

Kobbie Mainoo, 17 tahun, melakoni debutnya untuk Manchester United di Old Trafford melawan Charlton.

GOAL mengulas siapa sosok Kobbie Mainoo sebenarnya dan mengapa Ten Hag memainkannya sebagai starter kontra Charlton.

Siapa Kobbie Mainoo?

Mainoo adalah gelandang 17 tahun yang bergabung dengan Manchester United di usia sembilan. Digambarkan sebagai sosok "kreatif yang luar biasa" oleh The Red Devils, Mainoo mendapat menit senior pertamanya di laga uji coba kontra Cadiz Desember lalu.

Man United dihajar 4-2 oleh klub La Liga itu di tur jeda Piala Dunia mereka, tetapi Mainoo tampil mencolok dengan sumbangan satu gol setelah dimasukkan habis turun minum. Ia juga mendapat menit bermain di laga uji coba berikutnya, melawan Real Betis.

Mainoo dianggap sebagai talenta paling gemilang di akademi MU dan merangsek naik melewati berbagai kelompok umur dengan pesat. Ia menjadi bagian tim Man United yang menjuarai Piala FA Remaja U-17 musim lalu dan sejak saat itu dipromosikan ke tim U-21.

Mainoo meneken kontrak profesional pertamanya bersama Setan Merah pada akhir musim lalu.

Ia menjadi jebolan akademi kedua yang dipromosikan Ten Hag ke tim utama semenjak pelatih asal Belanda itu ditunjuk di musim panas. Mainoo menyusul Charlie McNeill, yang tampil sebagai pengganti kontra Real Sociedad di Liga Europa.

Apa posisi Kobbie Mainoo?

Mainoo biasanya tampil sebagai gelandang tengah dan paling dikenal berkat kreativitas serta bakat menyerangnya.

Travis Binnion, yang melatih Man United U-21 di laga Papa Johns Trophy, menjelaskan bahwa Mainoo bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah.

"Dalam beberapa pekan terakhir, kami sudah melihatnya bermain sebagai seorang 6, 8, dan 10, dan itu adalah tanda-tanda kecerdasan sepakbola dan kapabilitas atletis untuk bermain di segala lini lapangan dan memainkan berbagai peran di sistem berbeda," katanya kepada The Athletic.

"Ia berprogres dengan baik. Senjata utamanya adalah kontrol jarak dekat, kesadaran yang baik, kontak badan. Ia sangat bagus di kedua sisi lapangan, agresif. Ia memiliki perpaduan skill yang apik. Mainoo telah berlatih bersama tim utama dan melakukannya dengan baik."

Mengapa Ten Hag mendebutkannya di laga Man United vs Charlton?

Ten Hag memilih untuk merotasi skuadnya di laga kontra Charlton, demi mengarungi kepadatan jadwal buntut jeda Piala Dunia 2022.

Pelatih asal Belanda tersebut memberi menit bermain untuk pemain-pemain lapis kedua dan ketiga seperti Tom Heaton, Harry Maguire, Scott McTominay, tetapi juga memasukkan berbagai youngster seperti Alejandro Garnacho dan Anthony Elanga, plus Mainoo.

Keputusan Ten Hag untuk menunjuk Mainoo sebagai starter adalah bukti keyakinannya padanya, tetapi nampaknya Mainoo sudah masuk rencana sang manajer sejak beberapa waktu lalu. Ia duduk di bangku cadangan laga Liga Primer Inggris Man United melawan Newcastle Oktober lalu dan kontra Wolves di malam tahun baru meski tak dimasukkan.

Apa kata Ten Hag soal Mainoo?

Mainoo now has the perfect chance to impress his coach against lower league opposition. Charlton are currently 12th in League One but did beat Brighton last time out in the League Cup.

Menjelang sepakmula, Ten Hag bicara soal keputusannya memilih Mainoo dan mengapa ia start melawan Charlton.

"Ini kesempatan hebat untuknya, dia tampil sangat bagus di kamp musim dingin di Spanyol. Ia juga tampil apik kontra Everton di laga uji coba. Ia pantas bermain, jadi saya senang-senang saja memberinya kesempatan - ini soal kepantasan mendapatkannya," ucap sang pelatih kepada MUTV.

Meski tidak masuk papan skor maupun mencetak assist, Mainoo mengaku sangat bahagia bisa melakoni debutnya. Ia berkata kepada MUTV: "Perasaan yang tak dapat dipercaya. Saya sudah membela klub ini seumur hidup saya, dan semua itu berujung pada malam ini. Keluarga saya ada di sini menonton saya, mengelilingi saya, luar biasa."