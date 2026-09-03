Real Madrid merasa sangat gembira dengan pemain barunya, Marc Cucurella, di mana para anggota staf teknis klub kini menganggap bintang Spanyol itu sebagai "pemain yang benar-benar berkelas tinggi".

Klub Kerajaan ini menuntaskan periode bursa transfer musim panas yang sangat kuat, yang menyaksikan perekrutan sejumlah nama besar, di antaranya Bernardo Silva, Yan Diomande, dan Denzel Dumfries.

Cucurella tiba di Stadion Santiago Bernabeu sebagai juara dunia 2026, setelah tampil menonjol di setiap menit perjalanan timnas Spanyol di Piala Dunia.

Situs Tribuna menyebutkan, mengutip "Diario AS", bahwa Cucurella, terlepas dari kemampuan teknisnya di lapangan, langsung meninggalkan kesan berkat kepribadiannya yang penuh semangat dan sifat kepemimpinannya di dalam ruang ganti.

Di bawah kepemimpinan pelatih Jose Mourinho, klub secara khusus menargetkan perekrutan pemain-pemain berpengalaman guna memperkuat karakter tim, sejalan dengan investasi pada bakat-bakat muda, seperti Carlos Espi.

Cucurella memberi Mourinho dua opsi nyata di posisi bek kiri di samping Alvaro Carreras, yang menjamin adanya persaingan kuat untuk posisi tersebut sepanjang musim yang panjang.

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