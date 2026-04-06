Shubair marah: Liga Mesir dilanda dua fenomena yang konyol

Jurnalis Ahmed Shubair mengatakan, hari Senin ini, bahwa Liga Utama Mesir mengalami dua fenomena konyol musim ini.

Shubair mengatakan dalam program radionya: "Ada dua fenomena aneh di Liga Mesir, yang pertama adalah setengah dari pelatih duduk di tribun karena skorsing."

Dia melanjutkan: "Setiap kali saya menonton pertandingan, saya menemukan dua pelatih di tribun penonton, dan di pertandingan lain saya menemukan seorang pelatih di tribun penonton dan yang lain di bangku cadangan, lalu hal sebaliknya terjadi di pertandingan berikutnya."

Dia menambahkan: "Masalah pengusiran pelatih sudah sangat sering terjadi, dan hari ini sebagai pelatih, Anda adalah teladan bagi tim dan para pemain Anda. Jika Anda sendiri melakukan semua protes ini dan memicu krisis serta masalah, lalu apa yang akan dilakukan para pemain?"

Diketahui bahwa Nabil El-Kouki, pelatih Al-Masry, duduk di tribun penonton kemarin selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Zamalek 1-4, sebagai pelaksanaan hukuman skorsing akibat pengusiran.

Dia menambahkan: "Fenomena kedua, yang merupakan fenomena paling konyol yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda, dan saya hanya melihatnya di stadion-stadion Mesir, karena di semua stadion lain saya tidak pernah melihat hal itu sama sekali. Ketika penalti diberikan, Anda akan melihat seorang pemain dari tim yang mendapat penalti duduk di titik penalti bukan untuk berdoa, tetapi untuk menggali di bawah bola agar tidak ditendang dengan akurat oleh pemain tim lawan."

Dia melanjutkan: "Sudah diketahui bahwa bola harus diletakkan di titik yang sama untuk mengeksekusi tendangan penalti, tetapi karena hal itu, kita sering melihat banyak bola meleset dari gawang, bahkan kadang-kadang sampai ke tribun penonton, terutama dalam kondisi lapangan yang buruk, apalagi stadion-stadion tersebut pada dasarnya tidak dalam kondisi terbaik."

Shoober kemudian beralih membahas posisi penyerang di Al-Ahly, menegaskan bahwa keluhan tersebut tampak tidak masuk akal mengingat munculnya sejumlah talenta muda yang mulai menonjolkan diri dengan kuat di dalam dan luar Mesir.

Dia mencatat bahwa tim memiliki pemain-pemain menjanjikan yang mampu memberikan kontribusi, sehingga keluhan tersebut patut dipertanyakan, terutama dengan penampilan gemilang beberapa pemain muda belakangan ini.

Dia juga menyoroti kepindahan penyerang muda Hamza Abdelkarim ke Barcelona, serta menyebutkan bahwa Bilal Attia hampir menjalani pengalaman profesional di Spanyol.

