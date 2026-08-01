Mostafa Shobier, penjaga gawang Al Ahly dan timnas Mesir, melangkah lebih jauh menuju karier profesional di luar negeri, setelah secara resmi menandatangani kontrak dengan agensi manajemen pemain kelas dunia CAA Base. Langkah ini memperbesar peluangnya untuk pindah ke salah satu klub Eropa pada periode mendatang, setelah penampilan mengesankan yang ia tunjukkan di Piala Dunia 2026.

Jurnalis Italia tepercaya Fabrizio Romano, melalui akunnya di platform "X", mengungkap bahwa Shobier kini masuk dalam daftar pemain yang diwakili oleh agensi CAA Base. Ia menyebutkan bahwa kontraknya saat ini dengan Al Ahly berlaku hingga Juni 2027, tetapi ia bisa saja meninggalkan klub tersebut mengingat minat sejumlah klub untuk merekrutnya setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia.

Langkah ini datang setelah turnamen bersejarah yang dijalani sang penjaga gawang bersama timnas Mesir, di mana ia memainkan peran menonjol dalam membawa Mesir mencapai babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, usai menampilkan serangkaian penampilan kuat yang menarik perhatian para pemantau dan pemandu bakat dari sejumlah klub di luar Mesir.

CAA Base merupakan salah satu agensi manajemen pemain terbesar di dunia sepak bola, memiliki relasi luas dengan klub-klub besar di Eropa, serta menangani perjalanan karier sejumlah bintang paling menonjol di olahraga ini.

Di antara pemain paling terkenal yang diwakili oleh agensi ini adalah pemain Inggris Cole Palmer dan pemain Ekuador Moises Caicedo, duet Chelsea, serta pemain Inggris Eberechi Eze, bintang Arsenal. Dari kalangan pelatih ada pelatih Italia Carlo Ancelotti dan pelatih Spanyol Julen Lopetegui.

Bergabungnya Shobier dengan agensi ini dipandang sebagai indikator penting akan dekatnya ia menjalani pengalaman profesional di luar Liga Mesir, terutama mengingat minat yang ia peroleh setelah partisipasi istimewanya di Piala Dunia, yang meningkatkan nilainya di bursa transfer.