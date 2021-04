Kebobolan 13 Gol, Shkodran Mustafi Diparkir Schalke 04 Karena Alasan Teknis

Bek Schalke 04, Skhodran Mustafi (28 tahun), secara mengejutkan tidak dilibatkan dalam laga terkini timnya karena alasan teknis, begitu bunyi rilis pihak klub.

Pihak Schalke mengumumkan via akun media sosial seraya merilis skuad utama untuk laga kontra Bayer Leverkusen yang berakhir dengan kekalahan dengan skor 2-1 pada spieltag ke-27 Bundesliga di BayArena, akhir pekan lalu.

Dalam unggahan yang sama, Schalke sekaligus mencuitkan bahwa Mustafi akan dinanti kembali dalam latihan pekan depan.

ℹ️ Shkodran #Mustafi is not in the squad for sporting reasons today. William is also not included for disciplinary reasons. Both players will have the chance to impress again in training next week.#S04 | #B04S04