"Setiap orang yang menonton Piala Dunia ini adalah seorang rasis!"

Nordin Blessing memicu perdebatan dengan pernyataan-pernyataannya yang tegas mengenai Piala Dunia di Amerika Serikat. DJ FunX tersebut menyatakan dalam siaran radio bahwa menurutnya, menonton turnamen ini tidak dapat dipisahkan dari isu-isu sosial dan politik seputar acara tersebut.

Selama siaran, Blessing langsung membuka dengan pernyataan yang mencolok. “Kamu adalah seorang rasis jika menonton Piala Dunia ini,” katanya. Dengan itu, sang presenter langsung menetapkan nada untuk argumennya mengenai turnamen tersebut.

“Beberapa waktu lalu kita punya Piala Dunia di Qatar. Ribuan orang tewas saat membangun stadion-stadion itu,” kata sang DJ.

Setelah itu, ia membahas situasi di Amerika Serikat. “Dan apa yang sedang terjadi di Amerika? Wasit asal Somalia ditolak masuk ke negara itu. Seorang pemain asal Irak diinterogasi selama tujuh jam di bea cukai,” kata Blessing.

Posisi tim nasional Iran juga dibahas. “Tim Iran boleh bermain di Amerika pada hari pertandingan, tapi mereka tidak boleh tinggal di negara itu!”, katanya. Para pemain Iran harus langsung keluar dari negara itu setelah pertandingan dan tinggal di Meksiko.

“Dan ada juga banyak sekali penggemar yang tidak diizinkan masuk ke negara itu karena tidak mendapatkan visa,” tambahnya. Akibatnya, Pantai Gading harus bermain tanpa sebagian besar penggemar dari negaranya sendiri setelah adanya tindakan keras dari rezim Amerika.

Presenter FunX ini berpendapat bahwa perkembangan semacam itu sulit dipadukan dengan nilai-nilai yang menurutnya sering dikampanyekan. “Kita di sini selalu bilang: ‘Kemanusiaan ini, kemanusiaan itu.’ Tapi pada akhirnya, ketika sebelas pria mengejar bola, kita melupakan semua itu.”

Blessing menutup argumennya dengan pandangan kritis terhadap dirinya sendiri dan penggemar sepak bola lainnya. “Termasuk aku! Kompas moral apa sih yang sebenarnya kamu miliki?”, tanyanya dengan lantang.