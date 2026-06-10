"Setengah gol sudah cukup"... Presiden Brasil memprediksi hasil pertandingan Maroko

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menyatakan keyakinannya bahwa tim nasional negaranya mampu meraih kemenangan atas tim Maroko pada Sabtu malam mendatang, dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026.

Da Silva mengatakan dalam pernyataan pers, setelah menghadiri pertemuan resmi: "Jujur saja, saya yakin Brasil akan menang.. Saya pernah salah dalam prediksi saya pada tahun 1982 dan 1986, tapi saya ingin tim kami menang."

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Da Silva melanjutkan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Brasil "Globo": "Saya yakin Brasil akan menang (1-0), dan bahkan jika menang dengan skor 0-0, itu sudah cukup bagi saya."

Pertandingan antara Seleção dan Maroko akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, AS, pada pukul 19.00 waktu Brasil (pukul 00.00 waktu Maroko pada hari Minggu), dalam rangkaian pertandingan Grup C yang juga diikuti oleh Skotlandia dan Haiti.

Tim Atlas Beruang bermain imbang dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka melawan Norwegia (1-1), sementara Brasil mengalahkan Mesir (2-1).

Para penari Samba bermimpi meraih gelar Piala Dunia untuk keenam kalinya dalam sejarah mereka, sementara timnas Maroko berambisi untuk melampaui prestasi edisi sebelumnya, ketika mereka menempati posisi keempat.