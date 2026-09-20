Setelah Trezeguet dan Yasser Ibrahim: Cedera baru menerpa timnas Mesir

Timnas Mesir menerima pukulan baru sebelum memulai perjalanannya di babak kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah dipastikan absennya Hamdi Fathi, pemain Al-Wakrah Qatar, dari pemusatan latihan Mesir saat ini akibat cedera.

Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Mesir, menegaskan bahwa Hamdi Fathi mengalami cedera bersama Al-Wakrah, sehingga ia berada di luar perhitungan tim pelatih selama pemusatan latihan saat ini.

Hassan menjelaskan bahwa cedera gelandang tersebut membuatnya tidak dapat tampil dalam tiga pertandingan mendatang timnas, menghadapi Angola dan Sudan Selatan pada 25 dan 29 September ini, dalam rangka putaran pertama dan kedua kualifikasi Afrika menuju Piala Afrika 2027, di samping laga uji coba melawan Afrika Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober mendatang.

Dengan demikian, Hamdi Fathi bergabung dalam daftar pemain yang absen dari pemusatan latihan timnas Mesir akibat cedera, yang juga mencakup Mahmoud Trezeguet dan Yasser Ibrahim.

Timnas Mesir bersiap menjalani agenda mendatang di tengah absennya sejumlah pemain penting, pada awal perjalanannya menuju tiket lolos ke edisi mendatang Piala Afrika.

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