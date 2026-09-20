Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Diterjemahkan oleh

Setelah Trezeguet dan Yasser Ibrahim: Cedera baru menerpa timnas Mesir

Egypt vs Angola
Egypt
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
South Sudan vs Egypt
South Sudan
H. Hassan
H. Fathi
Trezeguet
Mesir
Angola
Sudan Selatan
Qatar
Arab Saudi

Pukulan Telak bagi Mesir

Timnas Mesir menerima pukulan baru sebelum memulai perjalanannya di babak kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah dipastikan absennya Hamdi Fathi, pemain Al-Wakrah Qatar, dari pemusatan latihan Mesir saat ini akibat cedera.

Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Mesir, menegaskan bahwa Hamdi Fathi mengalami cedera bersama Al-Wakrah, sehingga ia berada di luar perhitungan tim pelatih selama pemusatan latihan saat ini.

Hassan menjelaskan bahwa cedera gelandang tersebut membuatnya tidak dapat tampil dalam tiga pertandingan mendatang timnas, menghadapi Angola dan Sudan Selatan pada 25 dan 29 September ini, dalam rangka putaran pertama dan kedua kualifikasi Afrika menuju Piala Afrika 2027, di samping laga uji coba melawan Afrika Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober mendatang.

Dengan demikian, Hamdi Fathi bergabung dalam daftar pemain yang absen dari pemusatan latihan timnas Mesir akibat cedera, yang juga mencakup Mahmoud Trezeguet dan Yasser Ibrahim.

Africa Cup of Nations Qualification
Egypt crest
Egypt
EGY
Angola crest
Angola
ANG
Africa Cup of Nations Qualification
South Sudan crest
South Sudan
SSU
Egypt crest
Egypt
EGY

Timnas Mesir bersiap menjalani agenda mendatang di tengah absennya sejumlah pemain penting, pada awal perjalanannya menuju tiket lolos ke edisi mendatang Piala Afrika.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google