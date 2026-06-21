Setelah tersingkir dari Piala Dunia... Statistik memalukan bagi bintang Real Madrid

Tim nasional Turki lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya setelah 24 tahun, dengan impian yang tak terbatas, namun harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah dalam dua pertandingan pertama fase grup.

Timnas Turki tidak mencetak satu gol pun dalam kedua pertandingan tersebut, dan kalah dari Australia (2-0) serta Paraguay (1-0), sehingga tersingkir dari Piala Dunia sebelum pertandingan melawan Amerika Serikat di babak penyisihan grup terakhir.

Para pendukung Turki menaruh harapan besar pada Arda Güler, bintang Real Madrid, untuk memimpin tim nasional melaju ke babak-babak selanjutnya di Piala Dunia, namun ia tidak tampil baik dalam dua pertandingan pertama.

Menurut statistik “Opta”, setelah pertandingan Paraguay melawan Turki, Arda Güler menjadi pemain dengan jumlah umpan terobosan terbanyak (33) sejauh ini di Piala Dunia.

Yang menarik, rekan setimnya, Verdi Kadıoğlu dan Hakan Çalhanoğlu, menempati posisi ketiga dan keempat dalam daftar ini dengan masing-masing 30 dan 23 umpan.





Güler menyampaikan pesan permintaan maaf kepada para pendukung Turki setelah tersingkir dari Piala Dunia dengan mengatakan: “Kami ingin meminta maaf, kami merasa malu. Kami semua bermain untuk klub-klub papan atas, dan seharusnya kami bisa tampil jauh lebih baik di turnamen ini. Kami tidak mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan, dan ini tidak dapat diterima.”

Kegagalan Turki di turnamen ini benar-benar aneh, karena setidaknya sejak Opta mulai mencatat statistik pada tahun 1966, belum pernah ada tim nasional yang gagal mencetak gol setelah melepaskan 62 tembakan dalam dua pertandingan.

Faktanya, statistik ekspektasi gol (xG) menunjukkan bahwa mereka seharusnya mencetak 4,2 gol.