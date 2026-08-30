Xabi Alonso, pelatih Chelsea, berbicara mengenai cedera pemainnya, Moises Caicedo, dalam kemenangan 4-3 atas Brighton pada Minggu ini, dalam pekan kedua Premier League.

Gelandang asal Ekuador itu bermain di babak kedua, namun terpaksa meninggalkan lapangan tak lama kemudian setelah mengalami memar.

Situs Tribuna memuat pernyataan Alonso usai laga, di mana pelatih asal Spanyol itu berkata, "Kami berharap ini bukan cedera baru, dan tidak lebih serius dari sebelumnya."

Ia menambahkan, "Dia berhati-hati dan memutuskan untuk berhenti, perasaannya tidak yang terbaik, tetapi kami harus mengevaluasi kondisinya."

Ia melanjutkan, "Ini tidak lebih parah dari sebelumnya. Dia berhati-hati. Perasaannya tidak yang terbaik. Ini bukan sesuatu yang baru."

Pada saat yang sama, Xabi Alonso tampak sangat terkesan dengan penampilan rekrutan barunya, kiper Emiliano Martinez.

Sang pelatih berbicara tentang penampilan perdana kiper asal Argentina itu bersama Chelsea, dengan mengatakan, "Saya senang dengan dampak pertamanya. Dia memiliki karisma dan aura yang membantunya menjalin komunikasi dengan seluruh tim."

Ia menegaskan, "Saya berbicara dengannya kemarin, kami membahas pertandingan, dan dia merasa siap. Saya tidak perlu memberitahunya banyak hal agar ia tampil bagus. Dia ingin menjaga gawangnya tetap bersih, tetapi saya senang dengan dampak pertamanya."

Xabi Alonso menolak memastikan apakah Pedro Neto akan tetap menjadi pemain Chelsea setelah berakhirnya bursa transfer musim panas 2026.

Pelatih asal Spanyol itu berkata, "Dalam sepak bola, saya tidak menjamin apa pun. Saya senang dengan penampilan gemilang Pedro. Dia bermain dengan penuh energi. Dan dia akan sangat penting musim ini."

Neto belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City maupun Al Hilal, dengan klub Saudi tersebut menunjukkan ketertarikan khusus untuk mendatangkannya.