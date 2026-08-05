Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa Ajax Belanda berhasil mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut seorang pemain baru dari skuadnya, setelah kiper asal Jerman, Ter Stegen.

Kiper internasional Jerman, Marc-Andre ter Stegen, resmi bergabung dengan skuad Ajax Amsterdam Belanda, dengan status pinjaman dari Barcelona selama satu musim hingga 30 Juni 2027, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengembalikan statusnya sebagai kiper utama setelah musim yang sulit bersama Blaugrana.

Surat kabar "Mundo Deportivo" pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Barcelona dan klub Belanda tersebut mengenai kepindahan Jofre Torrents, pemain Barca, ke Ajax.

Saat ini tengah dilakukan penyempurnaan terakhir atas detail-detailnya sebelum pengumuman resmi transfer tersebut.

Kepindahan ini bersifat permanen dan bukan pinjaman, namun Barcelona akan mempertahankan hak untuk membeli kembali dan 50% dari setiap penjualan di masa depan, dan nilai transfer ini bisa mencapai 5 juta euro.

Ajax menunjukkan minat untuk meminjam pemain muda Barcelona tersebut pada akhir musim lalu, dan Barca menilai kemungkinan ini menarik, mengingat pemain tersebut sebenarnya sudah tampil bersama tim utama pada musim lalu, tetapi menghadapi persaingan ketat untuk posisinya.

Peminjaman ke Ajax dianggap sebagai skenario paling ideal baginya untuk terus mengembangkan kemampuannya, tetapi pada akhirnya, pemain tersebut akan pindah ke Ajax secara permanen, namun klub Catalan itu akan mempertahankan hak untuk menentukan masa depannya.

Jofre memulai laga persahabatan yang dijalani Barcelona di bawah asuhan Flick melawan Birmingham pekan lalu di posisi bek kiri, hal itu disebabkan oleh cedera Balde, sementara Gerard Martin bermain di posisi bek tengah.

Dan dengan semakin dekatnya kedatangan Cancelo, kecil kemungkinan ia akan mendapatkan kesempatan bermain bersama tim utama, sementara tim cadangan tampak terlalu mudah baginya.

Pada musim lalu, ia sudah menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam tur pramusim di Korea dan Jepang, kemudian ia tampil untuk pertama kalinya di La Liga pada pekan pertama melawan Mallorca.