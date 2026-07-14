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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah tendangan penalti... Pukulan baru bagi tim Prancis saat menghadapi Spanyol

France vs Spain
France
Spain
World Cup
W. Saliba
M. Lacroix
Prancis
Spanyol
AS

Penderitaan yang sangat berat bagi para jantan

Tim nasional Prancis kembali mengalami pukulan telak, setelah tertinggal 1-0 dari Spanyol pada Selasa malam ini di Stadion Dallas, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Gol pertama Spanyol tercipta pada menit ke-22 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, setelah bintang La Roja, Lamine Yamal, dijatuhkan oleh bek Les Bleus, Lucas Deny.

Hanya 8 menit setelah gol Spanyol tersebut, William Saliba, bek Les Bleus, terjatuh karena cedera dan meminta diganti, sehingga pelatihnya, Didier Deschamps, memutuskan untuk menggantikannya dengan Maxence Lacroix.

Cedera ini semakin menambah kesulitan bagi Deschamps, di tengah dominasi Spanyol atas jalannya babak pertama hampir sepanjang waktu.

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan antara Spanyol dan Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina di final Piala Dunia pada hari Minggu mendatang. 

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