Setelah skandal Messi... Zidane melepas topengnya dan menantang para pengkritiknya

Pelatih kepala tim nasional Aljazair, Vladimir Petković, memutuskan untuk tetap mempertahankan Luka Zidane sebagai kiper utama dalam laga melawan Yordania pada putaran kedua Piala Dunia 2026, meskipun ia mendapat kritik tajam setelah “Les Verts” kalah 0-3 dari Argentina berkat tiga gol yang dicetak oleh Lionel Messi.

Situs Prancis “Football 365” melaporkan bahwa putra legenda Zinedine Zidane tersebut tidak kehilangan kepercayaan dari staf pelatihnya meskipun penampilannya mengecewakan pada pertandingan pembuka, sambil mencatat bahwa “urutan kiper akan tetap tidak berubah sepanjang turnamen, berkat keterampilan teknis dan fisik yang unggul yang dimiliki Luka dibandingkan para pesaingnya”.

Namun, situs tersebut mengungkap adanya kebingungan yang jelas yang dialami kiper berusia 28 tahun itu, di mana “ia langsung menuju ruang ganti setelah pertandingan, mempersingkat sesi pemulihan, dan berlari ke ruang angkat beban untuk menghindari pertanyaan para jurnalis”.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa Zidane mengirimkan pesan tantangan kepada para pengkritiknya selama sesi latihan Jumat, saat ia melepas masker pelindung yang biasa ia kenakan pada menit-menit awal, sambil menegaskan bahwa kiper tersebut “telah bekerja sama dengan seorang psikolog selama berbulan-bulan untuk mengatasi tekanan,” dalam upaya memulihkan keseimbangannya sebelum pertandingan penentu melawan Yordania.