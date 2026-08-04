Setelah Serangan Paredes: Ferran Torres Kecewakan Gavi dalam Kasus Final Piala Dunia

Pemain Spanyol Ferran Torres, juara final Piala Dunia, menyatakan telah memaafkan para pemain timnas Argentina meskipun tiga di antara mereka sedang menjalani investigasi dari FIFA atas tuduhan penyerangan usai laga final.

Spanyol meraih gelar dunia kedua dalam sejarahnya dengan mengalahkan Argentina 1-0, lewat gol yang dicetak Torres, namun tepat setelah peluit panjang, terjadi keributan antara para pemain, di mana pemain Argentina Leandro Paredes terlihat mencengkeram leher Eric Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah.

Paredes menolak meminta maaf atas insiden tersebut, sementara saat ini ia sedang menjalani investigasi dari komite disiplin FIFA bersama rekannya Nahuel Molina dan asisten pelatih Roberto Ayala. Selain itu, Thiago Almada dan pemain Spanyol Gavi juga berada dalam pengawasan, tetapi dengan tingkat yang lebih rendah.

FIFA menyebutkan dalam sebuah pernyataan: "Sesuai dengan peraturan disiplin, para tertuduh diberi kesempatan untuk menyampaikan posisi mereka, dan komite disiplin akan mengeluarkan keputusannya pada waktu yang tepat."

Insiden yang dituduhkan kepada Paredes, Molina, dan Ayala dianggap yang paling serius, dan bisa berujung pada larangan bermain yang panjang. FIFA juga menyelidiki Federasi Sepak Bola Argentina terkait dugaan pelanggaran peraturan dalam beberapa pertandingan di turnamen tersebut.

Keributan itu sempat menghentikan perayaan Spanyol untuk sementara, meskipun ada upaya pelatih Argentina Lionel Scaloni untuk meredakan situasi. Torres mengatakan kepada jaringan NBC: "Jenis situasi seperti ini tidak bisa diterima, tetapi hal itu bisa terjadi ketika kalah di final Piala Dunia, karena antusiasmenya sangat besar, dan Argentina selalu memiliki antusiasme yang besar. Kami memaafkan mereka, dan kami berharap hal itu tidak terulang lagi."

Torres menambahkan: "Momen rekan-rekan setim berlari ke arah saya lebih menegangkan daripada momen mencetak gol." Para pemain merayakan di atas lapangan sebelum Presiden Donald Trump menyerahkan trofi kepada kapten Rodri, dan Trump menolak meninggalkan podium, yang mendorong timnas Spanyol untuk menghapusnya dari foto-foto saat mengangkat trofi.

Gelar juara Torres ini datang setelah ia menuai kritik menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada pembukaan turnamen, hingga akhirnya ia mengakhiri kompetisi sebagai juara. Pemain ini sebelumnya pernah pindah ke Manchester City dan memenangkan Liga Primer Inggris, sebelum kembali ke Spanyol, dan sejak saat itu ia menjalani sesi-sesi bersama psikolog olahraga, serta menampilkan musim yang mengesankan bersama Barcelona sebelum Piala Dunia.

Torres berkomentar: "Kita harus memperhatikan kesehatan mental kita karena itulah yang paling penting. Kita menyadari besarnya tekanan yang ada di sekitar kita, dan kita harus membicarakannya karena itu bukan hal yang baik."