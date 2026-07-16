Setelah semifinal Piala Dunia... Argentina menuduh Inggris melakukan invasi militer

Argentina menuduh kapal perang Inggris melakukan "pelayaran ilegal" di perairannya, hanya beberapa jam setelah timnas Argentina mengalahkan Inggris (2-1) pada Rabu kemarin, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Pablo Kerno, Menteri Luar Negeri Argentina, menuduh Angkatan Laut Kerajaan Inggris melakukan “penyusupan militer” ke dalam perairan Argentina, demikian dilaporkan surat kabar Inggris “The Guardian”.

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Kirno mengatakan bahwa kapal perang Inggris HMS Medway memasuki perairan Argentina pada awal Juli, tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah, dan menambahkan bahwa “nota protes resmi” telah disampaikan kepada Kedutaan Besar Inggris, untuk menyampaikan “penolakan yang paling keras” terhadap tindakan tersebut.

Tanggapan Inggris

Di sisi lain, Kantor Perdana Menteri Inggris (Downing Street) menanggapi tuduhan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah memberi tahu Argentina sebelumnya mengenai perjalanan yang direncanakan, yang merupakan “kunjungan logistik rutin ke Chili”.

Juru bicara Perdana Menteri mengatakan: “Faktanya adalah kami telah memberi tahu pemerintah Argentina sebelumnya bahwa HMS Medway akan melakukan kunjungan logistik rutin ke Chili, antara tanggal 5 dan 8 Juli, untuk mendukung operasi survei ilmiah Inggris di Antartika, yang akan menyediakan persediaan dan pasokan dasar guna kelangsungan penelitian ilmiah di Antartika.”

Ia melanjutkan: “Angkatan Laut Kerajaan selalu beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Pelayaran dari Kepulauan Falkland ke Chili dilakukan melalui rute terpendek yang praktis, dengan mempertimbangkan keselamatan operasional dan faktor cuaca, guna memastikan pengiriman tepat waktu.”

HMS Medway adalah kapal patroli kelas River Batch 2, yang biasanya ditempatkan di Kepulauan Falkland.

Tuduhan Argentina tersebut muncul setelah kontroversi yang dipicu oleh para pemain timnasnya, ketika mereka mengibarkan spanduk bertuliskan “Las Malvinas son argentinas” (Kepulauan Falkland adalah milik Argentina) setelah kemenangan 2-1 atas Inggris.

Ketegangan politik antara Argentina dan Inggris terkait Kepulauan Falkland masih berlanjut; ketegangan ini memicu pecahnya perang bersenjata pada tahun 1982—yang berakhir dengan kemenangan Inggris—setelah Argentina menginvasi kepulauan tersebut.

Buenos Aires terus menuntut kedaulatan atas Kepulauan Falkland, yang berjarak sekitar 8.000 mil dari Inggris, sementara hanya berjarak 300 mil dari daratan utama Argentina.

Sebelum pertandingan, Wakil Presiden Argentina, Victoria Villarruel, menyebut Inggris sebagai “penjajah” dan “bajak laut yang merampas”, serta setelah pertandingan ia memposting pesan perayaan kemenangan, disertai video tentara Argentina.