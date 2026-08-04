Di saat manajemen Trabzonspor terus melancarkan langkah-langkahnya untuk merampungkan perekrutan bintang Mesir Mohamed Salah, klub Turki tersebut mulai menggarap kesepakatan baru yang mengejutkan.

Menurut yang dilaporkan situs sporx Turki, Trabzonspor memasuki perburuan untuk merekrut penyerang Serbia Dusan Vlahovic, setelah kepergiannya dari Juventus, di mana klub tersebut menghubungi agen pemain dan mengajukan tawaran awal untuk mendapatkan jasanya.

Langkah Trabzonspor ini datang di saat Vlahovic terus menunggu demi mewujudkan mimpinya untuk pindah ke Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Vlahovic sejak hampir sebulan lalu memiliki tawaran dari Besiktas yang mencakup lebih dari 5 juta euro sebagai bonus tanda tangan, di samping gaji tahunan sebesar 8 juta euro bersih di setiap musim dari dua musim yang diusulkan.

Vlahovic meminta tenggat waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu, sebelum manajemen Besiktas memberinya waktu hingga 10 Agustus ini untuk menjawab, namun sang pemain meminta lebih banyak waktu, seiring keinginannya untuk menunggu sikap Barcelona.

Sebelumnya, perwakilan Vlahovic telah menawarkan jasanya kepada Barcelona di awal bursa transfer, tetapi manajemen klub Catalan itu menjelaskan bahwa sang pemain bukanlah prioritas bagi mereka, terutama karena tuntutan finansial awalnya tidak sesuai untuk klub, setelah ia meminta bonus tanda tangan sebesar 10 juta euro dan gaji tahunan bersih senilai 8 juta euro.

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