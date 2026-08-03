Tampaknya klub Liverpool terancam kehilangan salah satu elemen terpenting lini serangnya selama periode transfer musim panas saat ini, setelah masa depan sang winger asal Belanda, Cody Gakpo, menjadi perhatian salah satu raksasa Liga Premier Inggris.

Menurut apa yang diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano melalui akunnya di platform X, Tottenham berencana mengintensifkan pergerakannya untuk merekrut Gakpo, dengan negosiasi antara kedua belah pihak yang akan memasuki tahap-tahap penting dalam waktu dekat.

Tottenham menempatkan Gakpo di antara opsi ofensifnya bersama pemain Brasil, Savinho, yang masih menjadi target utama klub London tersebut. Namun, penuntasan transfer sang winger Belanda akan sangat bergantung pada sikap Liverpool dan nilai pemain yang akan ditentukan oleh klub.

Hingga saat ini, Gakpo tidak termasuk dalam daftar pemain yang ditawarkan untuk dijual di Liverpool, hal yang bisa membuat kepergiannya dari "The Reds" menjadi rumit, terutama karena pemain tersebut menjadi salah satu elemen inti dalam susunan tim selama musim lalu, di mana ia mengisi posisi winger kiri secara reguler.

Kabar ini datang di saat Liverpool tengah mengalami kemungkinan perubahan di lini sayapnya, setelah kepergian Mohamed Salah, winger kanan utama dan salah satu bintang paling menonjol tim selama beberapa tahun terakhir, sehingga kemungkinan kepergian Gakpo, jika terjadi, akan menjadi pukulan baru bagi lini serang tim.

Jika Liverpool kehilangan kedua wingernya yang utama dalam satu musim, klub akan menghadapi tugas berat untuk membangun kembali lini depan, terutama dengan kebutuhan tim untuk menutupi kepergian Salah dan mempertahankan kemampuan ofensifnya dalam persaingan untuk meraih gelar-gelar domestik maupun kontinental.

Dengan demikian, pergerakan Tottenham terhadap Gakpo bisa berubah menjadi berkas yang layak diikuti dalam beberapa hari mendatang, meski sikap Liverpool saat ini menunjukkan tidak adanya niat jelas untuk melepas pemain tersebut.

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