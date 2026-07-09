Setelah Romario... Kritik dari Brasil menghujani Ancelotti

Kritik masih menghujani Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil asal Italia, setelah timnya tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, di tengah desakan agar ia dicopot dari jabatannya.

Timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar setelah kalah dari Norwegia (2-1), namun Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) berencana untuk tetap mempercayai Ancelotti, yang kontraknya masih berlaku hingga 2030.

Legenda Brasil Romario, yang pernah menjuarai Piala Dunia 1994 bersama Seleção, memimpin kritik terhadap Ancelotti dan menuntut pemecatannya, sambil melontarkan sejumlah kata-kata keras kepada pelatih asal Italia tersebut.

Romario berkata: “Saya akan membatalkan kontraknya. Setelah pertandingan, sebagai ketua, saya akan pergi ke ruang ganti dan berkata: ‘Baiklah, terima kasih banyak, selamat tinggal, pergilah ke neraka. Ajukan gugatan hukum terhadapnya dan kita lihat apa yang akan terjadi.’”

Dia menambahkan: “Tidak mungkin Ancelotti tetap menjadi pelatih timnas Brasil setelah skandal ini, aib yang dia timbulkan. Saya sudah mengatakan ini kepada kalian dalam tiga episode sebelumnya, dan saya akan mengulanginya di sini. Ini tidak dapat diterima, harus ada perubahan. Situasi ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini, sialan!”

Sementara itu, mantan pelatih tim nasional Brasil, Vanderlei Luxemburgo, berkomentar seperti yang dilansir oleh “Foot Mercato”: “Seandainya Ancelotti adalah pelatih Brasil, pers pasti akan menuntut pemecatannya. Kami tidak memiliki pemain yang lebih baik dari Neymar. Tim nasional mana pun di dunia akan melindungi pemain seperti dia.”

Surat kabar “GZH”, yang berbasis di Porto Alegre, pun tidak segan-segan mengkritik pelatih asal Italia itu dengan keras, dengan bertanya, “Apakah ada orang di Federasi Sepak Bola Brasil yang memberi perintah kepada Carlo Ancelotti?”

Surat kabar tersebut menambahkan: “Seharusnya dia sudah mulai bekerja di Brasil sejak saat Haaland membawa bola (setelah peluit akhir). Namun, Carlito tidak akan kembali ke Brasil hingga akhir Agustus.”

Dia melanjutkan, “Jika rencana Ancelotti adalah membuat Brasil takut pada bola, maka dia harus pergi. Tidak masuk akal jika tim nasional Brasil hanya memiliki penguasaan bola sebesar 34% saat menghadapi tim Eropa kelas dua.”

Meskipun menghadapi kritik di dalam negeri, Ancelotti tampaknya tidak akan meninggalkan jabatannya. Pertama, pemecatan pelatih asal Italia itu akan sangat mahal, karena kontraknya masih tersisa empat tahun dan ia menerima gaji 10 juta euro per tahun. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Brasil harus membayar jumlah yang sangat besar jika ia dipecat.

Selain itu, CNN Brasil melaporkan bahwa para pemain senior timnas Brasil telah menyampaikan kepada Ketua Federasi Sepak Bola Brasil, Samir Zoud, pentingnya stabilitas di dalam dan di luar lapangan setelah serangkaian pergantian pelatih (Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Carlo Ancelotti) dan ketua federasi (Ednaldo Rodriguez dan Samir Zoud). Para pemain meminta agar Ancelotti diberi ketenangan dan stabilitas yang diperlukan untuk membangun timnas Brasil baru yang mengandalkan talenta muda seperti Endrick, Ryan, dan Estevão bersama kapten Vinícius Júnior.



