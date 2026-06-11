Setelah Robin van Persie, Feyenoord kembali melepas dua pemain ternama

Feyenoord mengucapkan selamat tinggal kepada René Hake dan Brian Pinas, demikian diumumkan klub asal Rotterdam tersebut melalui saluran resminya.

Keduanya merupakan bagian dari staf Feyenoord 1 pada musim lalu, namun akan hengkang menyusul kepergian pelatih kepala Robin van Persie.

Jadi, ada banyak perubahan dalam staf teknis Feyenoord. Lebih dari seminggu yang lalu, sudah diumumkan bahwa pelatih kiper Jyri Nieminen meninggalkan De Kuip atas permintaan sendiri.

Etienne Reijnen sudah lebih dulu hengkang, dengan asumsi bahwa ia akan bergabung dengan Liverpool. Said Bakkati yang baru saja ditunjuk dan John de Wolf, yang telah menjabat sebagai asisten pelatih sejak 2019, tetap bertahan di Feyenoord.

Minggu lalu menjadi jelas bahwa Van Persie tidak lagi memegang tanggung jawab akhir di Feyenoord. Pada musim lalu, mantan penyerang top ini membawa timnya ke posisi kedua dan lolos langsung ke fase grup Liga Champions musim depan.

Meskipun Van Persie membawa timnya ke ajang bergengsi tersebut, kritik terhadap dirinya selama musim ini seringkali tidak segan-segan.

Permainan tim sering kali di bawah standar dan peluang meraih gelar juara pun segera sirna. Di Liga Europa, Feyenoord juga mencatatkan kampanye yang sangat mengecewakan.