Setelah presentasi resmi... Ibrahim Díaz menanti keputusan Mourinho

Di saat klub-klub Eropa semakin gencar bergerak di bursa transfer musim panas, pemain timnas Maroko Ibrahim Diaz menjadi salah satu nama teratas yang dibicarakan dalam negosiasi, setelah ia menjadi incaran utama Galatasaray dari Turki. Sementara klub Turki tersebut berupaya menyelesaikan kesepakatan ini, perhatian kini tertuju pada sikap pelatih asal Portugal, José Mourinho, yang diperkirakan akan menentukan masa depan sang pemain setelah mengevaluasinya selama masa persiapan musim baru.

Surat kabar Turki “Fanatik” melaporkan bahwa manajemen Galatasaray telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Ibrahim Diaz, sebagai bagian dari rencananya memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang mampu bersaing di level domestik maupun kontinental pada musim mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Turki tersebut terus aktif di bursa transfer, di mana mereka juga sedang mengupayakan penyelesaian transfer gelandang Prancis Lesley Oguchuko, yang saat ini bermain untuk Burnley di Inggris. Setelah mencapai kesepakatan dengan klub Inggris tersebut, Galatasaray kini hampir menyelesaikan proses perekrutan sang pemain.

Di sisi lain, jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu mengungkapkan bahwa Galatasaray telah melakukan kontak langsung dengan Ibrahim Diaz untuk menanyakan pandangannya mengenai kepindahan ke liga Turki, dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani pengalaman baru di luar Real Madrid.

Meskipun ada minat dari pihak Turki, laporan menunjukkan bahwa pemain internasional Maroko tersebut saat ini lebih memilih untuk tetap bersama Real Madrid dan tidak meninggalkan klub selama jendela transfer saat ini, karena ia berharap mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk membuktikan kemampuannya bersama tim.

Minat terhadap Ibrahim Díaz tidak hanya datang dari Galatasaray saja, karena beberapa klub Eropa lainnya juga memantau situasinya dengan cermat, terutama AS Roma dan AC Milan dari Italia, serta Aston Villa dari Inggris, yang terus memantau perkembangan sang pemain sebagai persiapan untuk bertindak jika ada kesempatan.

Sementara itu, José Mourinho ingin mengevaluasi Ibrahim Díaz selama pemusatan latihan pramusim sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, baik dengan mempertahankannya di skuad maupun menyetujui kepindahannya pada musim panas ini.

Kontrak Ibrahim Díaz dengan Real Madrid masih tersisa satu tahun, sementara nilai pasarnya saat ini mencapai sekitar 35 juta euro, yang menjadikan masa depannya sebagai salah satu topik paling menarik selama bursa transfer musim panas.